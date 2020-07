Petitie voor Nedersaksenlijn duizenden keren ondertekend

Een petitie voor de aanleg van de Nedersaksenlijn, de spoorlijn die Enschede via Hardenberg met Groningen moet verbinden, is al ruim 7500 keer ondertekend. Initiatiefnemer is een Amsterdamse student, Tim Sekac. "We gaan voor de acht- tot tienduizenden handtekeningen. Deze lijn moet er komen."

Over de spoorlijn is veel te doen. Vanwege een financiële tegenvaller in Groningen dreigt het noordelijke deel van de Nedersaksenlijn in gevaar te komen. Daarom wil de Overijsselse politiek opheldering over de kwestie.

Sekac is een fervent treinliefhebber en een voorvechter van duurzaamheid. Daarom heeft hij diverse petities voor treinverbindingen gestart, waaronder die voor de Nedersaksenlijn. "Ik heb geleerd hoe je Nederland moet verduurzamen. Daarvoor moeten er meer spoorlijnen worden aangelegd in plaats van wegen, want die lopen vol."

Met zijn handtekeningen hoopt de Amsterdamse student dat er beweging blijft in het proces. "Twente wil goed verbonden zijn met het Noorden. Dan kunnen studenten, forenzen en anderen veel beter op en neer reizen. Het zou mooi zijn als de lijn er in 2030 ligt. Het zou mooi zijn als dat zou kunnen."