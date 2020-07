Douglas laat zich zien op trainingsveld Go Ahead: "Ook met Twente contact gehad"

"Het was lekker om weer te trainen", zegt de 32-jarige Douglas na afloop. "Het was zwaar, maar ik heb de laatste tijd veel aan mijn conditie gedaan. Ik voel me nog goed en over een paar weken ben ik weer helemaal fit. Kees van Wonderen heeft me gevraagd om hier mee te trainen en verder zie ik wel hoe het gaat. Ik ben dankbaar en heel blij dat ik weer kan trainen. De wilskracht is er echt en ik kan nog wel een paar jaar door."

FC Twente

Van Wonderen en Douglas kennen elkaar nog van een gezamenlijke tijd bij FC Twente. Ook met die club had de verdediger contact, maar daar kwam niets uit. "Maar ik ben hier ook blij mee. Mijn doel is om op het veld te staan, te voetballen, snel weer fit worden en dan zien we wel of er wedstrijden inzitten."

Douglas in actie op het trainingsveld (foto: Orange Pictures)

Blij weerzien

De nieuwe trainer van Go Ahead was blij dat Douglas vandaag in Go Ahead-shirt op het veld stond: "Het was een blij weerzien. Ik heb hem opgebeld om te vragen of hij mee wilde trainen. We waren er allebei enthousiast over. We zien wel of hij wedstrijden gaat spelen. De eerste indruk is goed. Het was pittig voor hem, maar hij kwam er goed doorheen." Ook over de rest van de selectie was Van Wonderen te spreken. "Iedereen is gemotiveerd, dus dat komt goed".