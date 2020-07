Teleurstelling na brief over eerste schaderegeling 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik, PVV eist spoeddebat

Uiterlijk vandaag hoorden de laatste bewoners van het ‘probleemkanaal’ of zij onder de eerste schaderegeling vallen. Huishoudens waarvan vaststaat dat de verzakking van hun huizen veroorzaakt is door overheidshandelen, vallen onder die regeling en worden volledig schadeloos gesteld. Het gaat hierbij dus om 117 huishoudens.





Schade aan ruim 340 woningen

In totaal hebben ruim 340 woningen langs of bij het kanaal schade. De andere groep, ruim twee derde van de gedupeerden, moet wachten tot oktober, als de provinciale politiek een beslissing neemt over compensatie van woningen waar de schade niet veroorzaakt is door overheidshandelen. Over die ‘ruimhartige lening’ wordt dan inhoudelijk een besluit genomen.





Meerdere huishoudens die forse schade aan hun woning hebben, dachten deze week te horen te zullen krijgen dat ze volledig schadeloos gesteld worden. Maar tegen de verwachtingen in moeten zij wachten tot het najaar. Onverteerbaar, vinden de PVV Overijssel en de Stichting Kant nog Wal, waarin de gedupeerde bewoners verenigd zijn.

“Wij hopen dat de politiek eerder actie onderneemt en niet wacht tot het najaar”, zegt Jan de Haan van Kant nog Wal, die vorige week al een open brief schreef aan het provinciebestuur.



Spoeddebat

Erik Veltmeijer, Statenlid van de PVV, wil niet wachten tot na het zomerreces en pleit voor een spoeddebat, liever vandaag dan morgen. “De mensen zijn enorm boos, verdrietig en teleurgesteld. Het is onverteerbaar dat mensen die een goed huis hebben gekocht, hun huis uit moesten en nu te horen hebben gekregen dat het hun eigen schuld is.”





Veltmeijer vindt het dossier te urgent om pas in september weer op te pakken. “We hebben dit allemaal zelf op ons afgeroepen, omdat we op 1 juli niet datgene hebben gedaan wat we hadden moeten doen: namelijk de mensen duidelijkheid en zekerheid bieden.”





‘Niet laten bungelen’

Veltmeijer schrijft aan alle andere Statenleden van Overijssel: ”Ik snap heel goed dat het vakantie is. Dat niemand van jullie op een extra debat zit te wachten. Maar we kunnen onze inwoners toch niet nog langer laten bungelen? We zijn toch allemaal volksvertegenwoordigers?”