Oefencampagne PEC Zwolle, FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles live bij RTV Oost

De ploeg van trainer John Stegeman speelt alle duels in aanloop naar het nieuwe seizoen op vreemde bodem door de aanleg van natuurgras in het eigen onderkomen. De vuurdoop is dus in Leeuwarden. De wedstrijd tegen Cambuur is vanaf 17.00 uur live op televisie en op internet te volgen.

Door de aanleg van natuurgras speelt PEC Zwolle alle duels op vreemde bodem (Foto: Orange Pictures)

Corona

Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus is het schema aan verandering onderhevig en kunnen ook niet alle oefenduels al openbaar worden gemaakt. Een complete lijst van de wedstrijden die live worden uitgezonden volgt dan ook later via deze kanalen.



FC Twente

Duidelijk is dat FC Twente veel wedstrijden in De Grolsch Veste speelt. De ploeg van trainer Ron Jans trapt de campagne af tegen de amateurs van Excelsior'31 uit Rijssen op vrijdag 7 augustus. Ook die wedstrijd volg je live bij deze omroep.

Hoe ziet het elftal van Ron Jans en Andries Ulderink er straks uit bij FC Twente? (Foto: Orange Pictures)

GA Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie begint de competitie eind augustus. Voor Go Ahead wacht dan het duel met FC Dordrecht. In aanloop naar die wedstrijd oefent de ploeg van trainer Kees van Wonderen onder meer tegen FC Twente op 22 augustus. Die wedstrijd is die dag rechtstreeks te volgen.

Douglas krijgt in de voorbereiding de kans om zich te bewijzen bij Go Ahead (Foto: Orange Pictures)

Heracles Almelo

Heracles Almelo opent het bal van de voorbereiding ook op zaterdag 1 augustus. De wedstrijd tegen FC Groningen wordt echter rechtstreeks uitgezonden door FOX Sports. RTV Oost zal de streekderby tegen Go Ahead Eagles onder meer in beeld brengen op zaterdag 15 augustus.

De voorbereiding van Heracles Almelo is ook live te zien bij RTV Oost (Foto: Orange Pictures)