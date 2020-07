Gedupeerde kanaalbewoner is vertrouwen in provincie kwijt: "Het is tijd voor actie"

"Kijk, het zijn net legostenen", zegt Arno Karsten op cynische toon. Hij haalt zonder enige moeite een steen uit zijn gescheurde buitenmuur. De schade aan zijn woning is fors: meerdere gescheurde buitenmuren, scheuren en lekkage in de keuken en een aanpalend schuurtje dat al total loss is verklaard door zaakwaarnemers van de provincie.

Langer wachten

Toch komt Karsten niet in aanmerking voor de eerste schaderegeling van de provincie, zo kreeg hij deze week per brief te horen. Hij moet wachten tot oktober, als een aanvullende schaderegeling wordt opgesteld. En dat had hij totaal niet aan zien komen, vertelt hij.

"De provincie is actief bezig geweest met deze woning. Constructeurs hebben regelmatig de woning gemeten, er zijn op meerdere plekken scheurmeters geplaatst. Een zaakwaarnemer beloofde me: 'Het wordt opgelost, maakt u zich geen zorgen, we zijn er voor de bewoners'. En dan krijg je zo'n brief. Onvoorstelbaar."

Gedupeerde Arno Karsten bij zijn verzakte schuur (Foto: RTV Oost)

Eerste scheuren

Vlak voor de zomer van 2019 merkt Karsten de eerste scheuren in en rondom zijn woning langs het kanaal Almelo-De Haandrik op. En dan gaat het hard: in een paar maanden tijd zakt de aanpalende schuur in, beginnen de muren in de keuken steeds meer scheuren te vertonen en zakt de bestrating rondom zijn woning weg. "Je ziet het elke maand een stukje erger worden", vertelt de Vroomshoper.

Hij had al zijn hoop gevestigd op het overleg in Provinciale Staten eerder deze maand, waar over de schade-afhandeling een besluit werd genomen. Het werd een anticlimax voor veel gedupeerden: over een aanvullende schaderegeling wordt pas in het najaar een besluit genomen. Nog langer wachten dus.

"Bij de provincie moet op een knop gedrukt worden, de geldknop. Of de knop is er niet, of niemand durft het. Het lijkt alsof er niemand verantwoording durft te nemen. Er wordt gewoon een politiek spel gespeeld."

Er wordt gewoon een politiek spel gespeeld Arno Karsten

PVV wil spoeddebat

De PVV Overijssel vindt het 'onverteerbaar' dat nog meer gedupeerden langer moeten wachten. De partij heeft gisteren om een spoeddebat gevraagd. "Ik vind dat we het debat van begin juli over moeten doen", zegt Erik Veltmeijer, Statenlid van de PVV. "We moeten allemaal de bereidheid hebben om er wel uit te komen en de mensen wel een toekomst te bieden."

CDA en D66 laten morgen weten of ze heil zien in zo'n spoeddebat. Forum voor Democratie en Partij voor de Toekomst hebben toegezegd het spoeddebat te steunen, mits er dan ook echt concrete afspraken worden gemaakt.

Problemen kanaal Almelo-De Haandrik

Circa 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.