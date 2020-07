Lastige bezoeker kerk uitgezet: duif die Plechelmusbasiliek Oldenzaal teisterde gevangen

De duif die de Sint-Plechelmusbasiliek in Oldenzaal teisterde is gevangen. De vogel trapte in een oude truc met een lokvogel in een kooi. De duif kreeg na de gevangenneming wat eten en is buiten de basiliek weer vrijgelaten.

De duif bivakkeerde sinds vorige week maandag in de basiliek en richtte er schade aan door overal te poepen. Geen plek was heilig voor de duif. Met name de agressieve (vloei)stoffen in de duivenpoep op het pas gerestaureerde orgel baarde zorgen.

Wat de koster ook deed, de duif wilde niet weg en liet zich ook niet vangen.

Duivenvanger meldde zich

Naar aanleiding van een artikel en een reportage op de website van RTV Oost heeft zich iemand gemeld bij de koster van de basiliek om de duif te helpen vangen met behulp van een lokduif.

Vermoedelijk is de duif samen met twee soortgenoten via het ene raampje waar geen glas in zat naar binnen gekomen. De twee andere duiven wisten eerder zelf weer naar buiten te komen, maar de derde duif had daarbij dus wat hulp nodig.