Reacties op Overijssels turnschandaal: "Natuurlijk gebeurde er wel eens iets, maar dat heeft mij gevormd"

De beerput in de turnwereld lijkt verder open te gaan. Meerdere turners geven aan dat ze fysiek en geestelijk zijn mishandeld door trainers. Vorige week gaf Gerrit Beltman toe dat hij als trainer in onder meer Almelo in het verleden grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Zondagavond kwamen daar beschuldigingen bij van turnster Joy Goedkoop uit Raalte aan het adres van de huidige bondstrainer Vincent Wevers.

Joy Goedkoop deed dat aan tafel bij Studio Sport. "Ik ben door hem geslagen en geschopt". Dat zou zijn gebeurd toen ze van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal trainde onder leiding van Vincent Wevers.

De redactie van RTV Oost heeft maandag met verschillende mensen uit de turnwereld gesproken. De meeste van hen verwijzen door naar turnbond KNGU. Die kondigde zondagnacht in een persverklaring aan een onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen tegen Vincent Wevers. Ook bondstrainer Gerben Wiersma wordt in dit onderzoek meegenomen.

TON Almelo

Voorzitter Han Kuiper van TON Almelo (Topturnen Oost Nederland) geeft aan niets te kunnen vertellen over misbruik van meisjes in de turnsport in het verleden, maar alleen over hoe het nu er aan toe gaat. Kuiper: "Wij steunen onze trainers en hebben geen signalen gekregen als bestuur dat er op dit moment dergelijke zaken spelen. Als we als bestuur zulke signalen zouden horen grijpen we meteen in."

Bij Ton Almelo is Frank Louter één van de turntrainers. Zijn naam wordt genoemd als één van de trainers uit het oude regime, waar ook Gerrit Beltman toe behoorde. Louter liet via het bestuur van de Almelose club weten geen behoefte te hebben om nu te reageren.

Goedkoop

Joy Goedkoop wilde maandag ook niet verder bij RTV Oost reageren over de beschuldigingen die ze deed bij Studio Sport. "Het gaat nu niet meer om mijn verhaal, maar om dat er iets in gang wordt gezet en daar moeten ze ook de tijd voor krijgen. Het verhaal is nu naar buiten en ik kan er nog veel meer aan toevoegen, maar dat is niet van toegevoegde waarde voor mij," laat ze in een whats-app bericht weten aan onze verslaggever.

"Het moet er soms hard aan toegaan in topsport"

Een turnster, die niet met naam genoemd wil worden, wil de beschuldigingen van Goedkoop in perspectief plaatsen. "Natuurlijk gebeurde er wel eens iets. Maar de trainingen van Vincent (Wevers red.) hebben mij ook als mens gevormd," zegt de turnster die jarenlang met Joy Goedkoop en Sanne en Lieke Wevers heeft geturnd. Het moet er soms hard aan toegaan in topsport", vervolgt ze. "En wat is een schop(je) en wat is een tik?", vraagt ze zich nu af.

"Ook onder Gerrit Beltman heb ik nog even getraind. Hij was inderdaad ook een strenge coach. Maar het hoorde er ook wel een beetje bij. Ik heb het zelf nooit zo heftig ervaren. En als ik mijn arm in het gips had, hoefde ik echt niet te trainen. Maar bij sommige blessures werden we wel geprikkeld om door te gaan. En dat heeft mij echt wel gemaakt tot de persoon die ik nu ben."