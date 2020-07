Spoeddebat over schaderegeling 'kanaalwoningen' gaat niet door: CDA en VVD willen niet

Er komt geen spoeddebat over de aanvullende schaderegeling voor de 'kanaalwoningen' die aan het kanaal Almelo-De Haandrik staan. CDA en VVD zien geen heil in zo'n snelle bijeenkomst.

In totaal hebben ruim 340 woningen langs of bij het kanaal schade. 117 huishoudens kregen vorige week te horen dat ze schadeloos worden gesteld. Ruim twee derde van de 340 van de gedupeerden moet wachten tot oktober, als de provinciale politiek een beslissing neemt over compensatie van woningen waar de schade niet veroorzaakt is door overheidshandelen.

Rondvraag

Omdat de PVV het onverteerbaar vindt dat de bewoners van die woning tot oktober moeten wachten, wilde de partij een spoeddebat. Maar uit een rondvraag van PVV'er Erik Veltmeijer blijkt dat niet alle partijen daar hetzelfde over denken, waardoor het de partijen niet vroegtijdig terugkomen naar het provinciehuis.

Het CDA onderbouwt in een schriftelijke verklaring waarom zij niets in een spoeddebat ziet. "Het CDA wil ook voorkomen dat er verwachtingen worden gewekt dat er met een nieuw debat op korte termijn er sneller duidelijkheid komt over de nieuwe regeling. Een debat brengt een nieuwe regeling niet dichterbij. Wel wil het CDA ook dat de regeling liever vandaag dan morgen wordt bekend gemaakt."

Wel steun

Van andere partijen had Veltmeijer wel steun gekregen. "D66 steunde het spoeddebat onvoorwaardelijk. Forum voor Democratie wilde ook meedoen, maar alleen als het debat concrete veranderingen had opgeleverd."





Ondanks dat de PVV'er niet de verwachting had dat het spoeddebat zou doorgaan, wilde hij alles uit de kast trekken voor de gedupeerden. Voor hem was de insteek van het spoeddebat duidelijk: "Ik wil dat iedereen de schade vergoed krijgt, tenzij er aangetoond kan worden dat de schade is veroorzaakt door eigen handelen."