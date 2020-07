Bordjes waarschuwen drugsdealers Bosvenweg Saasveld: "Dealen valt op"

De Bosvenweg in Saasveld is populair bij drugsdealers (Foto: RTV Oost / Ruud Dilling)

Sinds anderhalve maand staan er aan de Bosvenweg in het buitengebied van Saasveld diverse zelfgemaakte bordjes met de tekst: "Dealen valt op". De weg is volgens aanwonenden een populaire locatie om drugs te verhandelen.

Het verharde deel van de Bosvenweg gaat over in een onverharde weg en ter hoogte van de kruising met de Lammersboerweg staan in de berm drie bordjes ter grootte van een A4'tje. Van een georganiseerde buurtactie is geen sprake, maar dat er drugs wordt gedeald staat volgens aanwonenden wel vast.

Petjes

Zo'n vier keer in de week is het volgens de verontruste buurtbewoners raak en rijden auto's en scooters de Bosvenweg in. Na een korte stop rijden ze weer door. "Auto's met Nederlandse en Duitse kentekens met van die gasten met petjes en ze zijn zeker geen bekenden uit de buurt. Ik heb trouwens geen idee wie er achter de bordjesactie zit", zegt een aanwonende die niet met naam in het artikel wil.

Onverhard

De Bosvenweg tussen Saasveld, Borne en de Hengelose wijk Dalmeden ligt centraal en is makkelijk bereikbaar. Dat is volgens een andere aanwonende waarschijnlijk de reden waarom de plek populair is. "Je bent zo in Hengelo, Borne of op de snelweg. Ook is een deel van de lokale weg onverhard en rijdt er maar weinig verkeer. Ideaal voor dealers die het liefst geen pottenkijkers hebben." Ook deze aanwonende weet niet van wie de bordjes zijn. "Vorige week kwam het nog ter sprake op een buurtavond, maar niemand wist het."

Dealen valt op

Na een kleine speurtocht in de buurt is de initiatiefnemer getraceerd. Vanuit z'n woning heeft 'de bordjesman' vrij zicht heeft op de Bosvenweg. Ook hij wil alleen anoniem z'n verhaal doen. "Je weet maar nooit, je hoort zulke rare dingen tegenwoordig. Meerdere keren per week en vaak na negen uur 's avonds rijdt er een kleine zwarte auto de Bosvenweg in. Van de andere kant komt ook een auto. De bestuurder van deze auto stapt in de zwarte auto en stapt na amper tien seconden weer uit. Daarna rijden ze weer weg."

Provoceren

Een paar keer pakte de 'bordjesman' z'n fiets om poolshoogte te nemen. "Ik ben zelfs een keer gestopt. Ze reden wel vier keer heen en weer en keken me aan met een provocerende 'wat doe jij hier' blik. Toen ben ik maar doorgefietst, ik hou m'n botten graag heel. Ik heb het (nog) niet bij de politie gemeld, wat kunnen zij doen, ze plaatsen vast geen camera's. De jeugd en ook mijn eigen kinderen fietsen er geregeld 's avonds langs. Met de bordjes weten de dealers in ieder geval dat ze in de gaten worden gehouden. Ik hoop dat ze een andere plek zoeken."