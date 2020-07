Dode baby Haaksbergen: justitie legt moeder moord ten laste

Onderzoek in en rond de woning aan de Vermeerstraat in Haaksbergen (Foto: News United/Dennis Bakker)

Justitie gaat ervan uit dat de moeder uit Haaksbergen die haar baby zou hebben omgebracht, haar kind met een vooropgezet plan heeft gedood. Het OM legt de moeder namelijk moord ten laste. De vrouw, die al maanden in voorarrest zit, moet zich volgende week voor het eerst in het openbaar voor de rechter verantwoorden.

Tot op heden wilde justitie slechts kwijt dat de vrouw wordt verdacht van 'betrokkenheid bij de dood van haar kind'. Naar nu blijkt legt justitie de vrouw dus moord ten laste. En als dat niet bewezen kan worden, moet ze volgens het OM worden veroordeeld voor doodslag.

Duidelijk plan

Bij moord gaat justitie ervan uit dat de vrouw van tevoren duidelijk het plan had haar baby om te brengen. Bij doodslag zou ze dat in een opwelling kunnen hebben gedaan.



De spraakmakende zaak kwam dit voorjaar aan het rollen nadat de moeder en haar partner zich in het weekend voor Pasen met hun dode baby in het ziekenhuis van Enschede hadden gemeld. De omstandigheden waaronder dat gebeurde, waren dusdanig verdacht dat de artsen de politie alarmeerden.

Moeder alleen thuis

Tijdens de bevalling was de moeder overigens alleen thuis. Nadat haar partner was thuisgekomen, zijn de ouders met de dode baby naar het ziekenhuis gereden.

Aanvankelijk werden de vader en moeder alleen gehoord en mochten ze op vrije voeten blijven. Enkele dagen later werd de moeder alsnog aangehouden. De vader was in eerste instantie ook verdachte in deze zaak, maar hij is dat intussen niet meer.

Eerder bevallen

De vrouw zou niet hebben geweten dat ze zwanger was. Bekend is dat de moeder eerder al is bevallen van een kind dat heel kort heeft geleefd.

Ook bij deze eerdere bevalling zou ze niet hebben geweten dat ze zwanger was, zo vertelde ze in haar kennissenkring. Daarvoor zou een medische oorzaak zijn. Onduidelijk is nog of de politie dit eerdere sterfgeval heeft onderzocht. Mogelijk komt dit tijdens de eerste pro-formazitting aan de orde.

Alles uit de kast

Advocaat Mariska Pekkeriet wil niet zeggen of de moeder tijdens de vele politieverhoren een verklaring heeft afgelegd. Ook wil ze niet ingaan op de vraag of de moeder tijdens de rechtszaak een toelichting zal geven of dat ze verder het zwijgen ertoe zal doen.



Justitie heeft tijdens het onderzoek alles uit de kast gehaald. Zo is het huis aan de Vermeerstraat dagenlang helemaal uitgekamd op zoek naar forensische sporen. Ook werd er een videoreconstructie gehouden. Daarbij was de moeder aanwezig, waarna op haar aanwijzingen op film is vastgelegd hoe het er in die fatale nacht aan toe moet zijn gegaan.

Speciaal team Defensie

Bovendien deed een gespecialiseerd team van Defensie twee dagen lang onderzoek in en rond de woning. Dit zogeheten Advanced Search Team doorzocht met radarapparatuur de woning en de rest van het perceel.



Met deze apparatuur kan metersdiep in de grond worden gekeken of er sprake is van bodemverstoringen. Ook kan er in huizen dwars door muren worden gekeken. Bij deze zoekactie werden ook honden ingezet en werd met prikstokken de bodem doorzocht.



Woning vrijgegeven

Pas medio juni werd de woning aan de Vermeerstraat vrijgegeven. Daarop is het pand meteen door vrienden en/of familie van de moeder en haar partner leeggehaald.

Justitie wilde over de diverse onderzoeken slechts kwijt dat die nodig waren in het kader van 'waarheidsvinding'.