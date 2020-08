Eerste ombudsvrouw van Nederland viert haar 100ste verjaardag

Met gepaste afstand en mondkapjes werd er op de naastliggende parkeerplaats van de flat waar Meta van Beek woont toch een klein feestje gevierd. "Wegens het coronavirus kan het allemaal niet groots, maar we willen graag dat er aandacht voor is", zegt intiatiefnemer Hans Veldwachter, voorzitter van de Stichting SOOS KiekUut.

Sinds Meta sinds een paar jaar slechtziend is, behartigt ze samen met de stichting de belangen voor blinden en slechtzienden.

En dat is wat Meta haar hele leven heeft gedaan, opkomen voor gelijke rechten. Ze werkte jarenlang in de zorg. Als wijkverpleger in Amsterdam was ze werkzaam bij de tuberculosebestrijding in de Jordaan en in de Kinkerbuurt.

Gelijke rechten voor werkende vrouwen

Als mede-oprichter van de Stichting Ombudsvrouw zette ze zich in de jaren '70 in voor met name de gelijke rechten voor werkende vrouwen. En ook nu op, 100-jarige leeftijd is ze nog steeds kritisch over het verschil tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt dat er volgens haar nog steeds is.

In de periode 1985 tot 2011 is Meta ook lid geweest van de Alliance Fraçaise in Deventer, waar ze verschillende projecten heeft georganiseerd waaronder de kindercursus in 1990 op basisscholen in Deventer. In 201 werd zij benoemd tot erelid van de Alliance Française Deventer.

Rustig achter de geraniums zitten doet Meta zeker niet, ondanks dat ze slechtziend is volgt ze al het nieuws via een speciale app die alles voorleest. "De webbox is een medisch hulp middel waarmee ik met iedereen in contact sta."