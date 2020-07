VIDEO: Oud-turnster Wyomi Masela over haar 13 jaar als pupil bij omstreden coach Vincent Wevers

"Ik heb zelf niet ervaren dat de trainer mij een tik gaf. Ik ben ook niet uitgescholden voor dikke koe, zoals andere turnsters zeggen over verschillende coaches. Maar ik heb wel het gevoel gekregen dat ik telkens te dik was en dat neem ik nu nog altijd mee", aldus de Rijssense.

Beerput

Sinds afgelopen zaterdag zijn alle ogen gericht op de turnwereld. Aanleiding is een artikel over turncoach Gerrit Beltman (64), die verklaarde jonge turnsters te hebben mishandeld en vernederd tijdens trainingen.

"Ik vind het zo bizar om dit te zien", vertelt Masela via Twitter op de bekentenis van Beltman. Masela werkte als aanstormend talent indirect met de turncoach. Zijn verklaring geeft haar 'de rillingen', schrijft ze in de tweet. "Niet zozeer om de fysieke aanpak, maar vooral het mentale wat mij lang heeft achtervolgd."

De bekentenis van Beltman bleek het startschot voor meer aantijgen. Zo deed turntalent Joy Goedkoop uit Raalte een boekje open over coach Vincent Wevers. In de uitzending van Studio Sport vertelde ze dat de Oldenzaler haar op jonge leeftijd mishandelde en vernederde.

Wevers was dertien jaar de coach van Masela; van haar zevende tot haar twintigste. De Rijssense herkent zich niet helemaal in het beeld dat er de afgelopen dagen is geschetst van de turncoach. "Het fysieke geweld heb ik niet meegekregen, maar het mentale wel. Het verhaal heeft bij mij twee kanten. Van de ene kant was het heel zwaar, maar aan de andere kant heb ik er ook een mooie carrière door gehad."

'Vier keer per dag op weegschaal'

Weegschalen kan ze sinds de trainingen onder Wevers niet meer zien. "Soms wel vier keer per dag moesten we op de weegschaal staan. Dat heeft mij zoveel pijn gedaan. Toen ik stopte met turnen heb ik ook gezegd dat ik alle weegschalen zou verbannen. In mijn huis, in de turnhal of in een fitnessruimte. Tot op de dag van vandaag voel ik pijn als iemand tegen me zegt dat ik ben aangekomen. Dan denk ik met een zweterig gevoel terug aan de turntijd. Dat kan ook aan mijn eigen onzekerheid liggen, maar het is wel een gevoel dat me bijblijft."

"Vroeger zag je dat de trainers heel erg werden beïnvloed door het strenge regime uit bijvoorbeeld Rusland", vervolgt Masela. "Het was niet de juiste aanpak. Naar mijn mening heeft Vincent zich daarin inmiddels wel ontwikkeld en is het nu anders. Volgens mij komt er nu wel een veiliger topsportklimaat binnen de turnwereld. Maar we zijn er nog lang niet. Ik vind wel dat de KNGU dit moet aanpakken, zodat de volgende generaties dit niet meer hoeven meemaken."

Moeder: 'Voor herstel is erkenning nodig'

Ook de moeder van Masela heeft op Facebook haar verhaal gedaan. Leonie Poth zegt dat ze regelmatig gesproken heeft met de turnbond en trainers. "Ik vond het ook normaal om als ouder zaken ter sprake te brengen of vraagtekens te stellen bij de sub-opvoeding van mijn kinderen. De bond of trainers aanspreken was lastig omdat mijn meiden mij dit niet altijd in dank afnamen. Zij moesten immers weer de turnhal in."

"Ik ben blij dat turnsters erover praten. Voor herstel is de erkenning nodig, de emoties moeten gezien worden. Maar ik hoop ook dat het bevrijdend is voor de trainers die met de schuld en schaamte leven. "