Boer Kees produceert melk in zijn eigen minifabriek in Agelo

Zijn tweehonderd Jerseykoeien grazen tevreden in de wei. Wanneer ze worden gemolken? Dat bepalen de bruine koeien zelf als ze naar één van de vier melkrobots stappen. Van een geselecteerd aantal koeien gaat de melk rechtstreeks van de robot naar de minimelkmachine.

Primeur voor Oost-Nederland

De minimelkmachine van melkveehouder Kees Schutte is de derde in ons land, maar het is de eerste in Oost-Nederland. In de minimelkfabriek wordt de melk direct gekoeld en verwerkt. Zo wordt de melk voor een deel afgeroomd naar het gewenste vetgehalte; voor volle melk is dat 4,5 procent en voor halfvolle melk is dat 1,7 procent. Daardoor blijft de romige smaak van de melk behouden. Na het pasteuriseren, waardoor de melk tenminste twaalf dagen houdbaar blijft, wordt de melk in plastic flessen gebotteld.

Wat rest is dan nog het plakken van etiketten en de houdbaarheidsdata. Vanaf volgende week moet de melk van boer Kees uit zijn minifabriek van de band rollen, om zo rechtstreeks naar de schappen van de omliggende supermarkten in Agelo te worden vervoerd.

Trots

"Wij willen met deze minimelkfabriek de productie uit de bulk productie halen en daarmee melk een gezicht geven. Consumenten willen weten waar hun voedsel vandaan komt en hiermee kunnen we een transparante voedselketen laten zien," vertelt boer Kees zichtbaar trots.

Vanaf volgende week zal de minifabriek zo'n 2500 liter melk per dag verwerken, binnen vijf jaar hoopt boer Kees al zijn melk zelf te kunnen verwerken en te verkopen.