Nathangelo Markelo mag zich nu officieel speler van FC Twente noemen: "Volop kans op speelminuten"

Markelo werd maandagochtend bij de eerste training nog gekeurd door de medische staf. Zijn jongere broertje Jahnoah keek wel vanaf de zijlijn toe, hij speelt al een tijd in de jeugd van FC Twente. De grote broer was later op de dag wel beschikbaar voor een reactie, waarin hij ook aangeeft dat zijn broertje een rol heeft gespeeld bij de keuze voor FC Twente: "Het is daarom wel extra leuk om hier dit seizoen te spelen", begint hij.



Everton

"Ik heb onlangs mijn contract bij Everton verlengd, maar direct uitzicht op een plek in het eerste elftal is er nog niet. De kans daarop is bij FC Twente groter en daarom is het goed voor mij om dit jaar voor FC Twente te gaan spelen."

Streuer

Technisch directeur Jan Streuer is op zijn beurt ook blij met de komst van de vleugelverdediger. "Nathangelo is een talentvolle rechtsbenige verdediger die alle vertegenwoordigende jeugdelftallen van Oranje heeft doorlopen en bij Everton wordt gezien als een zeer beloftevolle speler. Niets voor niets verlengde de Engelse club onlangs zijn contract. Hij krijgt dit seizoen volop de kans op speelminuten in het eerste elftal, het is aan hem om een basisplek af te dwingen", besluit Streuer.