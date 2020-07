Kermisexploitanten zien 'tijdelijke locatie' Park de Wezenlanden in Zwolle wel zitten

De kermis in Zwolle begint op 10 augustus en kan niet in de binnenstad worden gehouden vanwege coronamaatregelen. En toch wisten de bezoekers de kermis in Apeldoorn te vinden. Dat zegt Job de Voer, die optreedt als woordvoerder van de zomerkermis in Zwolle.

Andere sfeer

De gezellige binnenstad met café's en terrasjes zullen de kermisexploitanten wel missen. Maar de sfeer van een park waar genoeg ruimte is om afstand te houden komt daarvoor terug. Als de bezoekers in Apeldoorn de kermis op de ongebruikelijke locatie weten te vinden dan moet dat in Zwolle helemaal gaan lukken, zo verwacht de Voer. In Apeldoorn lag de kermis veel verder dan het centrum in vergelijking met Zwolle.

Rondom het veld

Op het grote veld achter het provinciehuis komen zo'n veertig kermisattracties. Deze worden in een cirkel rondom het terrein opgesteld. De grote ruimte in het midden blijft leeg om genoeg ruimte te bieden aan de bezoekers.

Controle

Het terrein zal met hekken worden afgesloten en er wordt geteld hoeveel mensen er in en uitgaan. Hoeveel mensen er maximaal binnen mogen zijn, staat nog niet vast. Dat ligt volgens de Voer tussen de duizend en twaalfhonderd personen. Bij de toegang wordt gecontroleerd op leeftijd. Jongeren onder de 18 krijgen een bandje. Deze jongeren hoeven onderling geen afstand van elkaar te houden. Dat moeten ze wel doen met iedereen boven de 18 jaar. Op het kermisterrein zijn beveiligers die daarop toezien. Daarnaast moet iedereen bij het betreden van een attractie aangeven gezond te zijn en de handen moeten worden ontsmet.

Korter

Eind volgende week wordt begonnen met de opbouw van de kermis. Als eerste zal het hele terrein worden bedekt met rijplaten, zodat de grasmat zo min mogelijk wordt beschadigd. De kermist duurt in totaal acht dagen en dat is korter dan andere jaren. Dit jaar kent de kermis maar één weekend. De laatste kermisdag is maandag 17 augustus.