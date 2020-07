Wat vind jij: Turncoaches die turn(st)ers hebben gekleineerd en slecht hebben behandeld moeten ontslagen worden

Een heftige bekentenis uit de turnwereld dit weekend: coach Gerrit Beltman gaf in een interview open aan dat hij zijn pupillen bijzonder hard heeft aangepakt tijdens het trainen. Hij vernederde en mishandelde de jonge meiden. Vind jij dat er voor zulke trainers nog plek is in de sportwereld?

In het Noordhollands Dagblad vertelde Beltman dat hij doorsloeg in zijn manier van training geven. "Ik dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken," biechtte hij op.

Al gauw liet de KNGU, de Koninklijke Nederlandse Gym Unie, weten dat ze er van op de hoogte zijn dat deze manier van trainen aan de orde van de dag is. "We herkennen de verhalen," vertelde Manon Crijns in het Radio 1 Journaal.

Ook in onze provincie blijkt het te gebeuren. Joy Goedkoop deed in Studio Sport haar verhaal over haar trainer Vincent Wevers uit Oldenzaal. Wevers, tevens vader van Olympisch kampioene Sanne Wevers, zou Goedkoop dagelijks hebben gekleineerd. De Turnbond stelt nu een onderzoek naar hem in.

Beltman, de coach die de misstanden in eerste instantie opbiechtte, wil jonge turnsters blijven trainen. Een turnster, die anoniem wil blijven geeft ook aan: "Natuurlijk gebeurde er wel eens iets. Maar de trainingen van Vincent (Wevers red.) hebben mij ook als mens gevormd. Het moet er soms hard aan toegaan in topsport." Zij vindt dus ook niet dat trainer Vincent Wevers moet worden ontslagen.

Toch liet de voorzitter van NOC*NSF, de sportkoepel van Nederland, eerder al weten dat hij hier korte metten mee wil maken. Maurits Hendriks, zoals de voorzitter heet, zei stellig: "Het lijkt mij duidelijk dat mensen die dit soort zaken op hun kerfstok hebben niet langer actief mogen zijn in de topsport."

Wij zijn benieuwd naar je mening. Vind jij dat er nog ruimte is voor deze coaches? Bijvoorbeeld als ze aangeven hun gedrag te verbeteren? Of moeten de coaches ontslagen worden? Stem op de stelling en reageer. Dat kan hieronder en op Facebook.

