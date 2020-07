FC Twente-trainer Ron Jans ziet fitte selectie, maar mist nog een spits

Na een korte onderbreking is FC Twente vandaag begonnen aan het tweede en laatste deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Trainer Ron Jans is content over de fitheid van de spelers, maar nog niet helemaal over de breedte van de selectie.

De spelers hadden de afgelopen weken vrij, maar moesten individueel wel trainen. "Heel veel jongens hebben misschien nog wel meer gedaan dan het programma dat ze hebben meegekregen", constateert Jans tevreden. "Ze staan er hartstikke goed op. Vanaf dag één hebben we geen jongens met overgewicht. Alleen: het is voor ons ook allemaal nieuw, want ze hebben langer dan ooit tevoren geen officiële wedstrijden gespeeld en geen groepstrainingen gehad. Dus misschien is het wel een andere conditie."

Kwantiteit

De kwantiteit van de selectie is nog niet helemaal op orde. "We liggen eigenlijk iets achter op schema", vindt Jans. "Morgen zal er weer een speler aansluiten, als het goed is. En later deze week nog één. Dan liggen we helemaal op schema."

Centrumspits

De oud-coach van PEC Zwolle weet ook waar de prioriteit ligt: "Op dit moment hebben we nog niet een centrumspits. De bedoeling was dat we op iedere positie in ieder geval één en het liefst twee spelers zouden hebben. Op een heleboel posities lukt dat, ook met dank aan de jonge jongens. Maar de spits hebben we nog niet."