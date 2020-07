Statement turnsters Oranje: "Geselingen behoren tot het verleden, nu heerst een gezond topsportklimaat"

Turnsters Sanne en Lieke Wevers uit Oldenzaal hebben vanavond gereageerd op het recente nieuws over de misstanden in de turnwereld. In een gezamenlijk statement van de Oranje selectie spreken ze hun medeleven uit naar iedereen die negatieve ervaringen in de turnsport heeft gehad. Ook stellen ze dat er tegenwoordig geen mishandelingen meer plaatsvinden.

Vorige week bekende topcoach Gerrit Beltman dat hij jonge turnsters tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd. Gisteren onthulde turnster Joy Goedkoop uit Raalte bij de NOS dat zij in het verleden was geslagen en geschopt door bondstrainer Vincent Wevers, de vader van Sanne en Lieke.

Gezond topsportklimaat

"Wij herkennen ons niet in het beeld dat nu geschetst wordt van het Nederlandse turnen met betrekking tot de verhalen van vroeger", schrijven de turnster van Oranje nu. "Waarin vroeger ruimte was voor fysieke en mentale geselingen, behoort dit wat ons betreft tot het verleden. Bij ons huidige team heerst een gezond topsportklimaat. Natuurlijk zoeken wij als topsporters fysieke en mentale grenzen op om het verschil te maken en om weer een stap verder te komen. Maar er is bovenal ruimte voor liefde voor de sport. Samen met onze coaches stellen wij onze programma's samen en iedereen realiseert zich dat het echte verschil wordt gemaakt door maatwerk en in te spelen op de individuele behoefte", zo schrijven de turnsters.

Breedtesport

"Wij kunnen geen oordeel geven over de breedtesport. Maar vragen wel iedereen eigen verantwoordelijkheid te nemen om te realiseren waar het om draait: liefde voor de sport. Voor de jeugd vinden wij het belangrijk dat sport een uitlaatklep is en dat men blijft bewegen. Wat ons betreft is de turnsport in Nederland de laatste jaren de juiste weg ingeslagen. Natuurlijk is er nog altijd ruimte voor verbetering en moet deze ruimte benut worden! Laten we vooral samen het gesprek aangaan en de discussie blijven voeren over hoe we dit samen bereiken. Wij roepen de KNGU op om de ingeslagen weg niet te blokkeren of af te breken. Er gebeuren veel mooie dingen die juist de volgende generatie inspireert en helpt om van onze sport te genieten. Wij voelen ons verantwoordelijk om een gezond (top)sportklimaat achter te laten voor de volgende generatie. Een klimaat waarin iedereen op elk niveau kan genieten van de sport waarin plezier, gezondheid en veiligheid voorop staan."

De Instagram post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.