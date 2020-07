Overijsselse kinderboerderijen voelen de coronaklappen: 'De toekomst is onzeker'

Saménzo, Staphorst

Dat zijn de woorden van beheerder en activiteitenbegeleider Dick den Besten van kinderboerderij Samenzó in Staphorst. "Onze medewerkers zijn mensen met een verstandelijke beperking. Die zijn 2 juli weer langzaamaan begonnen. Maar voor het publiek zijn we nog gesloten. Onze paden zijn 1,20 meter breed. Dan kun je die anderhalvemetermaatregel natuurlijk niet volhouden."

"Ik heb hier wel dagen alleen rondgelopen", vervolgt Den Besten. "Of met een collega. Maar zonder onze vaste deelnemers. Dat was toch wel heel apart. Op deze manier schieten we ons doel voorbij, want het hoofddoel van de kinderboerderij is om een ontmoetingsplaats te zijn voor zwakkeren uit de samenleving, vrijwilligers uit de buurt, scholen, gezinnen en ouderen."

Ulebelt Deventer (Foto: De Ulebelt)

Ulebelt, Deventer

Kinderboerderij Ulebelt in Deventer is sinds enkele weken weer gewoon open, zeven dagen in de week van elf tot vijf uur. "In het begin was het wel even spannend. Hoeveel mensen komen er en houdt iedereen zich aan de regels, maar dat gaat over het algemeen heel goed", zegt directeur Frances Prins van Ulebelt.

Natuurlijk waren ook de poorten in Deventer wekenlang gesloten voor publiek. "Dat was eigenlijk wel lekker", zegt Prins. "We konden rustig ons werk doen, zonder alle alledaagse dingen ertussendoor. En wie denkt dat we aan het klussen zijn geslagen in de tijd dat we dicht waren: nee, hoor. Wij hebben het eigenlijk altijd al goed voor elkaar. En gelukkig kunnen we iedereen nu weer gewoon hartelijk welkom heten."

De Höfte, Oldenzaal

Net als voor veel andere kinderboerderijen zijn de maanden maart en april voor De Höfte in Oldenzaal normaal gesproken de hoogtijdagen. Dat vanwege de pasgeboren lammetjes, biggetjes en andere jonge dieren. Dat 'kraambezoek' is dit jaar niet gekomen en dat heeft financiële gevolgen voor de Oldenzaalse kinderboerderij.

"De subsidie van de gemeente is niet toereikend om de begroting dekkend te krijgen", vertelt Loes Meijerink van De Höfte. "Want normaal gesproken ontvangen we heel veel groepen. Die betalen voor een educatief programma bij ons."

Daarnaast liep de kinderboerderij de inkomsten mis uit het kleine winkeltje dat ze hebben, en belandde er geen geld in de giftenbus. Sinds begin deze maand is de De Höfte weer van elf uur 's ochtends tot drie uur in de middag geopend.

Loes Meijerink van kinderboerderij De Höfte (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

Wezenlanden, Zwolle

"Ik hoop dat we na de vakantie de lessen weer kunnen hervatten", zegt Dave Becking van kinderboerderij Wezenlanden in Zwolle. "We hadden een reservepotje, maar de inkomsten uit educatieve zaken en natuurlijk ook de horeca lagen lange tijd stil."

Wezenlanden is een week of tien dicht geweest. "We zijn nu weer open, maar met beperkingen. In de stal en de educatieruimte mogen maar drie mensen. En we gaan een uurtje eerder dicht, zodat we de dieren nog rustig kunnen verzorgen zonder allemaal mensen eromheen."

Enschede-Noord heeft al bezoek (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Enschede-Noord

Volgens Sabine Oosterbroek van kinderboerderij Enschede-Noord is het verlies de afgelopen tijd zo'n 2.000 euro per maand. "We zijn dertien weken dicht geweest. "Op 15 juni gingen we beperkt open en sinds 1 juli elke werkdag weer van tien tot vier. In de weekenden blijven we toch nog dicht."

"De periode maart, april, mei is voor ons het hoofdseizoen. Normaal verkopen we koffie, ijsjes en voerzakjes. Dat viel allemaal weg. En we hebben investeringen moeten doen, zoals de reflecterende hesjes en een wasbak buiten met drukknoppen. Dat heb je normaal ook niet."

Wijhe

De kinderboerderij in Wijhe is klein van opzet en ook maar drie dagdelen per week geopend. "We zijn vrij snel dicht gegaan toen het ernstig werd. En eigenlijk sinds vijf weken weer open, alleen op zondagmiddag. In het begin moesten we een extra vrijwilliger invliegen, de poortwachter. Die moest in de gaten hou dat er niet te veel mensen, maximaal tien, tegelijk binnen waren", zegt bestuursvoorzitter Nico Drent.

Aan inkomsten hebben ze in Wijhe niets gemist. "Nee, we hebben geen horeca. En ook zijn we geen educatieve instelling. De eierverkoop ging wel gewoon door. We hebben twintig kippen en die leggen toch elke dag een eitje. Die moet je wel kwijt kunnen", zegt Drent.

Beeklust Almelo nog gesloten voor publiek (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Beeklust, Almelo

Net als in Staphorst werken bij stadsboerderij Beeklust in Almelo mensen met een beperking. "Tot 15 juni hebben we de dieren zelf verzorgd sinds half maart", vertelt Gaby Bossink van Beeklust. "Sindsdien hebben de medewerkers het weer mondjesmaat opgepakt. Maar ook bij ons kunnen we helaas nog geen publiek toelaten."

De stadsboerderij wordt beheerd door De Twentse Zorgcentra. "We krijgen zoveel vragen wanneer we weer opengaan. Maar we willen de mensen graag uitleggen dat het in deze tijd gewoon niet verantwoord is om voor publiek op te gaan. Hoe jammer we dat zelf ook vinden", aldus Gaby Bossink van Beeklust.