Go Ahead Eagles moet ook na beroep boete betalen voor vuurwerk tegen De Graafschap

Het beroep van Go Ahead Eagles tegen de boete die het kreeg vanwege vuurwerk in het duel tegen De Graafschap is afgewezen. De ploeg moet 3750 euro, waarvan 1750 voorwaardelijk, betalen.

Het gaat om vuurwerk in het uitvak tijdens het duel in Doetinchem op 1 december 2019. "Wij balen stevig van deze boete, in twee opzichten", aldus algemeen directeur Jan Willem van Dop. "Allereerst balen we natuurlijk van de daders. Zoals ik eerder al schreef gaat het om personen die er alleen maar op uit zijn om Go Ahead Eagles te beschadigen. De personen waarom het gaat houden een vlag boven hun hoofd, vlak voordat ze het vuurwerk gaan afsteken. Onder de vlag wisselen ze van kleding om het identificatieproces te vermoeilijken. Het zijn gewoon georganiseerde acties om de club en mede-fans te ondermijnen. Want wie zitten straks, als uitpubliek weer welkom is, weer met een verplichte buscombi doordat onze strafkaart is aangevuld?"

Teleurstellend

De straf wordt gehandhaafd omdat Go Ahead te weinig maatregelen zou hebben genomen om het te voorkomen of bestrijden. "Hierover zijn wij erg teleurgesteld. Wij wilden ingrijpen, maar werden door de politie en veiligheidsmensen van De Graafschap geadviseerd het uitvak niet te betreden, omdat dit voor escalatie kon zorgen. Dit advies hebben we zwart op wit getoond in Zeist, maar daar is niets mee gedaan. Teleurstellend", zegt Van Dop.

Spiegel

Daarnaast wordt Go Ahead kwalijk genomen dat ze de daders niet hebben weten te identificeren. "Hierbij komen we dus weer terug op wat ik eerder schreef: de georganiseerde methodes van enkele individuen die de club moedwillig schade willen berokkenen. En daardoor zitten wij met deze hoge boete en een proces dat heel veel negatieve energie kost in toch al moeilijke tijden. We kijken daarom ook in de spiegel, met als hoofdvraag: hoe kunnen we er in de toekomst nog beter voorkomen dat enkele individuen voor zulke grote negatieve gevolgen kunnen zorgen voor club en medesupporters?"