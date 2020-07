Openlijke steun van TON voor turncoach Frank Louter, zelf zwijgt hij over alle aantijgingen

De coach van TON voelt naar eigen zeggen "niet de behoefte" om de aantijgingen van fysieke en mentale geseling te weerleggen. "Maar dank voor het aanbod", laat hij weten aan RTV Oost. Louter wordt net als Beltman en Wevers in verband gebracht met het jarenlange 'schrikbewind' in de turnzalen in Oldenzaal en Almelo, waar de grootste talenten uit de regio werden gedrild onder Spartaanse condities. Wevers heeft aangegeven later met een reactie te komen. Beltman heeft in de media openlijk zijn excuses gemaakt voor zijn praktijken.

Identiteit

In tv-uitzendingen, diverse kranten en ook via sociale media wordt ook Louter gezien als één van de coaches, die zich vrijwel structureel schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik. Turnsters gaven gisteren in OP1 zelfs aan dat ze hun identiteit hebben verloren door de houding van Louter.

Steun

Han Kuipers, huidig voorzitter van de Stichting Topturnen Oost Nederland, hult zich in nevelen eveneens over de situatie uit het verleden maar spreekt wél openlijk zijn steun uit voor Frank Louter: "Wij hebben nog alle vertrouwen in Frank", laat hij desgevraagd optekenen door Tubantia. Ook de vertrouwenscommissie van TON laten weten dat er geen huidige gevallen van mishandeling zijn gemeld bij de club. "De ouders zijn vol lof", besluit Kuipers.



Turnbond

Nu beide voormannen ervoor kiezen om niet terug te kijken op het verleden, zal er bovenal worden gekeken door de naar eigen zeggen mishandelde oud-turnsters naar de turnbund KNGU, die een onderzoek heeft ingesteld. Tot die tijd rust de vulkaan, maar is het niet uitgesloten dat de tweede uitbarsting snel volgt.