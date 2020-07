Vuurwerkramp-onderzoeker verrast met besluit vriend en vijand: 'Maar we laten het er niet bij zitten'

Hij verraste met zijn besluit vriend en vijand. Zoals RTV Oost vanochtend meldde , houdt vuurwerkramp-onderzoeker Paul van Buitenen het voor gezien. De voormalig Europarlementariër zegt vooral rust te willen. Van Buitenen trok in zijn strijd om de onderste steen boven te krijgen op in de strijd met meerdere betrokkenen, maar ook zij moesten het nieuws lezen op deze website.

Al zegt Jan Paalman dat hij de beslissing van Van Buitenen wel aan had zien komen. Voormalig politieman Paalman gaat sinds de ramp door het leven als 'dissidente rechercheur' omdat hij vlak na de ramp vraagtekens plaatste bij de aanpak van het team dat onderzoek deed naar de oorzaak.

"Als je zoveel boven tafel haalt als Paul heeft gedaan en je merkt vervolgens dat er niets mee gebeurt, dan houdt het natuurlijk een keer op", aldus Paalman. "In die zin had ik dit wel zien aankomen. Alleen had ik niet verwacht dat hij het op deze manier zou doen."

Rapport nog online

Van Buitenen liet overigens zijn bijna 1.500 pagina's tellende rapport nog wel online staan, maar haalde met onmiddellijke ingang al zijn kritische verhalen van de sociale media en verwijderde zijn accounts op LinkedIn, WhatsApp en Twitter.

In een toelichting gaf hij te kennen dat hij lopende zaken nog zal afhandelen, maar dat hij zelf geen actie meer zal ondernemen.

Strijdvaardig

De 'dissidente rechercheur' Jan Paalman waarschuwt echter strijdvaardig dat dit niet inhoudt dat er niets meer gebeurt nu Van Buitenen een pas op de plaats heeft gemaakt. Zo zegt Paalman dat hij nog bezig is met nader onderzoek naar drie personen, die aanvankelijk bij justitie als verdachte in beeld waren maar later vrijuit gingen. "Ongelofelijk wat er in het onderzoek destijds allemaal is gebeurd."

Paalman zegt dan ook te blijven strijden om de waarheid boven tafel te krijgen: "Ze zijn nog niet van ons af..."

Reactie SE Fireworks-directeur

Ook Rudi Bakker, directeur van de ontplofte vuurwerkopslag SE Fireworks, moest het besluit van Van Buitenen via RTV Oost horen. Hij zegt echter alle vertrouwen te houden dat het mysterie van de vuurwerkramp ooit zal worden ontrafeld. "Er spelen namelijk nog allerlei zaken op de achtergrond."

Aangifte

Daarbij refereert de voormalig Fireworks-directeur aan de aangifte die Van Buitenen samen met Bakker en brandweerweduwe Mathilde van der Molen deed tegen de overheid. Justitie in Rotterdam moet beslissen over eventuele strafvervolging. Bakker: "De uitkomsten van het rapport van Van Buitenen waren dusdanig dat het niet anders kan dan dat het Openbaar Ministerie daar iets mee moet doen. Voor al die slachtoffers van de vuurwerkramp. Zij hebben daar recht op."

Brandweerweduwe

Een van die slachtoffers is Mathilde van der Molen, weduwe van een van de vier brandweermannen die destijds omkwamen bij de allesvernietigende explosies. Zij doet vooral een klemmend beroep op de media om de vinger aan de pols te houden: "Ik hoop dat jullie als journalisten er bovenop blijven zitten."