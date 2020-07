Hoogleraar Universiteit Twente: "ik verwacht begin augustus een mondkapjesplicht in Nederland"

Hij begrijpt er niets van dat mondkapjes nog steeds niet in alle openbare ruimtes in Nederland verplicht zijn. Maar nu het Outbreak Management Team (OMT) vandaag bij elkaar komt om erover te praten, verwacht hoogleraar vloeistoffysica Detlef Lohse van de Universiteit Twente dat Nederlanders er ook snel aan moeten geloven. "Nederland is bijna het laatste land in Europa waar mondkapjes binnen niet verplicht zijn, terwijl veel internationale publicaties duidelijk laten zien dat mondkapjes een groot nut hebben", zegt Lohse.

Het Nederlandse beleid is in de ogen van Lohse onhoudbaar. Als hoogleraar doet hij zelf ook onderzoek naar de druppels (aerosolen) die het coronavirus verspreiden. Mondkapjes helpen om de verspreiding tegen te gaan, zo zegt hij.

Binnenruimtes

"Het gaat alleen om mondkapjes in de openbare binnenruimtes", aldus Lohse. "Buiten is in Nederland genoeg wind, daar zijn aanvullende maatregelen niet noodzakelijk. Maar binnen zijn er drie dingen ontzettend belangrijk: afstand houden, mondkapjes en ventilatie."

"De reden voor de mondkapjes is de inbreng van de druppels die het virus overbrengen in de omgeving te reduceren", vervolgt Lohse. "Het beschermt jezelf natuurlijk niet helemaal, maar wel een beetje. Daarnaast heeft het dragen van mondkapjes ook een psychologisch effect. Als mensen mondkapjes dragen zie je dat er iets aan de hand is. Ik denk dat mensen dan vanzelf meer afstand houden."

Meer besmettingen in buitenland

Dat er in de landen waar een strenger mondkapjesregime geldt meer besmettingen zijn dan in Nederland vindt Lohse geen reden om hier geen mondkapjesplicht in te stellen. "Het hangt altijd af van de discipline van de mensen en de handhaving. Alle infecties vinden gewoon binnen plaats, daar moet je iets aan doen. Je ziet infecties in de kroeg, in thuissituaties of bij de kapper."

"In Amerika is een beroemd voorbeeld geweest van twee kappers die geïnfecteerd waren, maar ze hadden wel mondkapjes op. Ze hebben met de infectie doorgeknipt, maar geen van de klanten heeft het virus gekregen."

Voetbalstadions

In de ogen van Lohse kan door het dragen van mondkapjes ook weer publiek worden toegelaten in voetbalstadions en bij andere evenementen. "Maar dan moeten ze daarnaast ook weer de anderhalve meter afstand houden en niet gaan zingen of schreeuwen", legt Lohse uit.

"Zonder te zingen of te schreeuwen, kan er weer door een grote groep mensen naar bijvoorbeeld voetbal worden gekeken in een stadion. De sfeer is dan wel iets anders, maar ik denk dat het voor clubs van groot belang is dat mensen weer naar het stadion kunnen. De mondkapjes zijn gewoon een goede toevoeging en ik verwacht dat het RIVM nu ook tot het inzicht komt dat mondkapjes binnen heel goed zijn."