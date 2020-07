Sluiting Syrisch-Orthodoxe kerken in Enschede geen verrassing: "Besmetting kan overal gebeuren"

Nadat bij leden van een kaartclub die in een van de kerken samenkwam corona was vastgesteld, werd in overleg met de GGD direct besloten alle drie de kerken in Enschede te sluiten.

"Je kunt wel een kerk sluiten, maar dan gaan mensen naar een andere kerk en dat wil je niet", zegt Ichoh. Het betreft de Sint Petrus en Pauluskerk, de Mor Yakub en de Sint Kuryakos,

Begrip

Binnen de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap is met begrip gereageerd op de sluiting. "De mensen zijn het gewend, in maart gingen de kerken immers ook al dicht. Toen wist niemand hoe lang het ging duren. Nu is het maar voor veertien dagen."

Volgens Ichoh is er hooguit sprake van twee of drie besmettingen.

De Sint Kuryakos aan de Wesselerbrinklaan in Enschede (Foto: RTV Oost)

Brief in drie talen

De Syrisch-Orthodoxe gemeenschap heeft veel oudere leden die de Nederlandse taal niet machtig zijn. De maatregelen en de noodzaak daarvan zijn daarom in een brief in meerdere talen doorgegeven: het Aramees, het Arabisch en het Nederlands.

"De ouderen hebben ook kinderen en kleinkinderen, die snappen het en kunnen het uitleggen aan de ouderen."

'Trots'

"En", zegt Ichoh, "we hebben het tot nu toe heel goed gedaan. Sinds maart hebben we tot op heden eigenlijk weinig besmettingen, laat staan sterfgevallen. Daar zijn we best wel trots op." Dat komt volgens Ichoh ook omdat de mensen zich goed aan de maatregelen houden. "Ze weten wat van hen wordt verwacht, dat gaat allemaal prima."

Mochten er sterfgevallen zijn, dan kunnen de uitvaarten altijd plaatsvinden vanuit het klooster in Glane. Hier wordt ook getrouwd en gedoopt, maar zonder gelovigen. Alle vieringen zijn te volgen via internet.