Justitie eist vier jaar cel tegen verdachte voor gewelddadige beroving in huis Hengelo

Tegen een 23-jarige man uit Hengelo is vier jaar celstraf geëist. Volgens de officier van justitie is de 23-jarige in grote mate betrokken bij een gewelddadige beroving van een plaatsgenoot in een woning aan de Dennenbosweg in Hengelo. De verdachte was een van de bewoners van het pand waar de beroving gebeurde.

Het slachtoffer was op 2 november vorig jaar 's avonds gevraagd om naar de woning te komen. Eenmaal binnen werd hij geconfronteerd met een groep mannen die hem meteen sloegen en bedreigden. Het slachtoffer moest zijn kleding uit doen en werd bijna een uur tegen zijn wil vastgehouden.

Dreigen met afsnijden vingers

In die tijd zouden er brandende sigaretten tegen zijn oor en andere lichaamsdelen zijn gedrukt, terwijl hij te horen kreeg dat hij 9000 euro moest regelen. Ook dreigden zijn belagers met het afsnijden van vingers als er geen geld kwam.



Na een uur liet een van de belagers de voordeur openstaan en wist het slachtoffer te ontkomen. Slechts gekleed in zijn onderbroek trok hij ergens in de buurt aan de bel en riep dat de politie moest komen. De buurtbewoner durfde het slachtoffer niet binnen te laten maar belde wel meteen de politie.



De 23-jarige werd diezelfde avond, samen met twee anderen, aangehouden. Hij ontkent betrokkenheid bij de beroving en zegt dat hij die avond op zijn kamer was. Volgens de verdachte hoorde hij wel dat er iets in de woning gebeurde, maar hij wilde er niets mee te maken hebben.

DNA op broek van verdachte

Op een broek van de 23-jarige werd een zogenoemd DNA-mengprofiel gevonden dat van zowel verdachte als slachtoffer afkomstig is. De Hengeloër zegt dat het DNA van het slachtoffer op de broek kwam nadat hij de twee elkaar eerder die week de hand hadden geschud. "Ik heb daarna mijn handen aan mijn broek afgeveegd", verklaarde hij.



Volgens de officier van justitie lijkt de beroving op een afrekening in het drugscircuit. De officier wees de rechtbank erop dat de 23-jarige in 2017 nog drie jaar celstraf kreeg voor een beroving. Op het moment van het incident in de Hengelose woning had de man nog een enkelband om, een bijzondere maatregel omdat hij vervroegd was vrij gekomen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak