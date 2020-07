Wat vind jij: Ik ben voor een mondkapjesplicht in openbare ruimtes

Het Outbreak Management Team (OMT), het orgaan dat het kabinet adviseert over de aanpak van de coronacrisis, heeft beraad gehad over een mondkapjesplicht. Haar advies heeft ze gedeeld met het kabinet. Wat er precies in het advies staat is onbekend, maar bronnen melden dat het kabinet niets voor de mondkapjesplicht voelt. Wij zijn benieuwd hoe jij staat tegenover een dergelijke verplichting om in openbare ruimtes je neus en mond te bedekken.

Wat is een mondkapjesplicht? Het is de plicht om in alle openbare gelegenheden een mondkapje te dragen. Tijdens je bezoek aan de sportschool, in de supermarkt en bij je bezoek aan het gemeentehuis bijvoorbeeld.

Hoogleraar vloeistoffysica Detlef Lohnse van de Universiteit Twente liet weten dat hij verbaasd is dat er in Nederland nog geen mondkapjesplicht is. Lohnse: "Nederland is bijna het laatste land in Europa waar mondkapjes binnen niet verplicht zijn, terwijl veel internationale publicaties duidelijk laten zien dat mondkapjes een groot nut hebben."

Toch maakt het kabinet hoogstwaarschijnlijk snel bekend dat ze niet zullen kiezen voor een mondkapjesplicht in openbare ruimtes. Dat heeft de NOS gemeld. Volgens de bronnen van de NOS wordt het wel mogelijk voor burgemeesters om op plaatselijke schaal een mondkapjesplicht in te stellen.

Wij zijn benieuwd naar jouw mening. Ben jij voor een mondkapjesplicht in openbare ruimtes? Of steun je de keuze van het kabinet? Stem op de stelling en praat mee! Dat kan hieronder of op Facebook.

Lukt het stemmen niet? Klik dan hier.