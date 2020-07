Geëmotioneerde Sanne Wevers: "Dit soort praktijken moet gemeld worden"

Sanne Wevers herkent zich niet in de beschuldigingen van oud-turnster Joy Goedkoop uit Raalte aan het adres van haar vader, turncoach Vincent Wevers. Dat heeft de olympisch kampioene op de balk gezegd in een interview met de NOS . Met een bij vlagen trillende stem gaf ze aan dat het nu vooral aan haar vader is om met een verklaring te komen.

Oud-turnster Joy Goedkoop uit Raalte heeft bij de NOS verklaard dat bondstrainer Vincent Wevers uit Oldenzaal haar meermaals heeft mishandeld. De mishandelingen vonden plaats toen ze als jong meisje onder Wevers trainde in Oldenzaal. "Ik schrok er heel erg van, toen ik het hoorde", zegt Wevers. "Het kwam echt heel hard binnen en ook in het gezin natuurlijk."

Zware aantijgingen

Wevers erkent dat het gaat om zware aantijgingen richting haar vader. "Het is heftig wat er gezegd wordt. Het is moeilijk om met deze situatie om te gaan. Omdat ik zijn dochter ben, maar ook omdat ik door hem ben opgeleid en me niet kan vinden in de beweringen die Joy heeft gedaan."

"Ik kan me niet vinden in het fysieke gedeelte dat Joy heeft verteld." Wevers pleit voor goed onderzoek. "Het is heel belangrijk dat er goed onderzoek komt naar de waarheid en dat die uiteindelijk boven tafel komt." Wevers wil er op voorhand vooral niet te veel over zeggen. Ze vindt dat dit aan haar vader is."Ik denk dat het gewoon echt heel erg belangrijk is dat Vincent vooral komt met zijn verhaal. Dat zal veel duidelijkheid geven"

Ver uit elkaar

Als Sanne Wevers de vraag krijgt hoe het met haar vader is, breekt ze bijna. "Helaas heb ik hem nog geen knuffel kunnen geven, want hij was op vakantie. Het is heel heftig dat dit op ons af komt nu we zo ver uit elkaar zijn. Hij komt nu terug naar Nederland zodat het allemaal afgehandeld kan worden."

Wevers roept turnsters op zich te melden, ook in de breedtesport. "Als dit soort praktijken gebeuren, dan moet dat gemeld worden. We willen uiteindelijk dat de sport hier vrij van komt. En we willen dat we met zijn allen kunnen genieten van onze mooie sport."