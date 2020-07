OM wil bejaarde man achter de tralies na aanranding van 10-jarige in Enschede

Tegen een 79-jarige man uit Oosterbeek is een gevangenisstraf van acht maanden waarvan vier voorwaardelijk geëist. De man zou tien jaar geleden in Enschede het 10-jarige dochtertje van een kennis aangerand hebben.

De 79-jarige was rond 2010 bevriend geraakt met een alleenstaande moeder in Enschede. Hoe dat tot stand kwam en waar de man indertijd woonde bleef tijdens de rechtszaak onbenoemd. Duidelijk was dat de man, die in het begin wat hielp met klusjes en de administratie, steeds meer een vertrouwensplek kreeg binnen het gezin.

Logeren

Als de moeder de dan 69-jarige een keer vraagt om op te passen als ze een keer een weekend weg is geeft hij aan dat graag te willen doen. Uiteindelijk past hij vaker op en blijft dan ook wel eens logeren.

Rond 2014 wordt het contact verbroken door een verhuizing van moeder en dochter naar een ander deel van Nederland. In 2019 vertelt het meisje een goede vriendin dat ze in groep 6 en 7 meermaals door de bejaarde kennis werd aangerand en aangifte volgt.

Meteen gestopt

Dinsdag gaf de 79-jarige tegenover de rechters in Almelo toe dat hij een keer heeft geprobeerd om de 10-jarige te betasten. "Ik wilde voelen of ze al borsten had" zei de man die aangaf dat hij ook probeerde om zijn hand tussen haar benen te stoppen. Zover kwam het niet aldus de man. "Ik schrok ervan en ben toen meteen gestopt." De man ontkent dat hij het meisje vaker betastte.

In een slachtofferverklaring vertelde het inmiddels volwassen slachtoffer dat de impact van het misbruik nog steeds een grote rol speelt. Het ergste is dat ze een groot wantrouwen opbouwde naar oudere mannen en daardoor ook de band met haar eigen vader een forse deuk opliep. "Ik ben bang dat ze me als lustobject zien" vertelde ze de rechters en riep de 79-jarige toe "neem je verantwoordelijkheid!"



Volgens de officier van justitie staat de leeftijd en de gezondheid van de verdachte een gevangenisstraf niet in de weg. Zijn advocate is het daar niet mee eens, zij vroeg de rechters juist rekening te houden met de toestand van de man.