Mondkapjesplicht mogelijk op lokale schaal, welk effect heeft dat op een drukke plek als Giethoorn?

Op de smalle paden en bruggetjes hebben bezoekers er zichtbaar moeite mee op afstand te houden. Ongemakkelijk proberen ze met oogcontact te bepalen wie al eerste door een smalle doorgang mag passeren. Maar wat er ontbreekt is een mondkapje; vrijwel niemand draagt die.

"Wij worden hier raar aangekeken omdat wij wel een mondkapje dragen", vertelt een Spanjaard verbaasd. In zijn land is het dragen van een mondmasker verplicht. "Maar we houden hem wel op, want afstand houden is lastig. We zien veel mensen dicht op elkaar."

Benauwd

Maar blijven de toeristen wel komen als ze verplicht worden om er een te dragen? "Als het echt verplicht wordt dan passen we ons daar wel op aan", vertelt een toerist vanuit een bootje. Een ander denkt dat een flinke wandeling er dan niet in zit. "We zouden dan wel komen, maar drie kilometer lopen zal dan wel benauwd worden."

Afwachten

En wat betekent dat voor de horeca, maken zij zich zorgen over teruglopende klandizie? Volgens Arie-Willem Vermeij van grand-café Fanfare in Giethoorn zal het zo'n vaart niet lopen. "We moeten het eerst maar afwachten", vindt hij. "Als er een verplichting komt dan zal dat ook niet in de restaurants zijn, want dan kan niemand meer wat eten of drinken."

Daarnaast is de piek van het seizoen alweer voorbij over een aantal weken. "Als de wet er komt dan loopt het seizoen wat betreft horeca toch al op zijn einde", denkt hij. "We krijgen een nog een grote klap in september, omdat voor die doorgaans drukke maand alle evenementen bij ons zijn afgezegd. Maar dat heeft weinig met de mondkapjes te maken."