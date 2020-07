Nieuwe aantijgingen tegen turncoach Vincent Wevers: "Ik ben lang in therapie geweest"

Nog eens drie turners hebben een boekje open gedaan over de veelbesproken methodes van bondscoach Vincent Wevers uit Oldenzaal. Volgens het trio, dat anoniem wil blijven, ging Wevers met zijn aanpak 'ver over de grens van het toelaatbare'.

"Er was geen ruimte voor gevoel en emotie. Het ging alleen om presteren. Je kreeg niet de kans om kind te zijn", maakt de NOS op uit de mond van het drietal. Het verhaal van Joy Goedkoop uit Raalte komt hen bekend voor. Een van de drie begon eind jaren tachtig op zevenjarige leeftijd bij de groep van Wevers en stopte op haar dertiende. Ze wil haar ervaringen delen, maar wel anoniem. "Anders is het alsof je hem afvalt. Zelfs na dertig jaar voel ik dat nog zo."

Een ander, zo'n tien jaar terug onder de hoede bij Wevers, laat zich ook uit. "Ik was bang voor hem. De sfeer in de zaal sloeg om als hij er was", klinkt het schokkend. "Met mijn eigen trainer was er wel ruimte voor een lolletje, maar als hij in de zaal was, had je het gevoel dat je op je tenen moest lopen."

Codewoord

"Ik was altijd jaloers op de groep met oudere turnsters, die meiden hadden een langere aanloop voor de sprong en mochten daarom starten vanuit de kleedkamer. Dan was je even uit het zicht, daar stond je veilig. We hadden zelfs een codewoord voor het geval hij eraan kwam: 'alarm, alarm'."

Therapie

Twee van de drie zeggen niet fysiek aangepakt te zijn door Wevers, één turnster wel. "Toch zijn die paar schoppen me niet eens het meest bijgebleven. Het gevoel dat we niks waard waren, heeft veel meer impact. Je werd continu gemanipuleerd en bespeeld. Eigenlijk werd je gewoon afgebroken. Ik ben lang in therapie geweest en heb er heel erg voor moeten knokken om mezelf en mijn lichaam weer te waarderen. Het heeft vijftien jaar geduurd voordat ik kon zeggen: ik heb mijn leven terug."

Persconferentie

De leiding van gymnastiekunie KNGU reageert woensdagmiddag op de recente verhalen over mishandelingen en vernederingen in de turnsport. Op sportcentrum Papendal geven voorzitter Monique Kempff, directeur Marieke van der Plas en technisch directeur Mark Meijer vanaf 15.30 uur tekst en uitleg.