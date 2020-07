Twentse zorginstellingen zetten samen speciale corona-afdeling op: "Willen niet meer allemaal op slot"

Verpleeghuis Krönnenzommer Hellendoorn (luchtfoto) (Foto: RTV Oost (Overijssel in Vogelvlucht))

Mocht er een nieuwe uitbraak van het coronavirus in Twente komen, dan hebben verpleeghuizen in de regio één gezamenlijke corona–afdeling. Op deze afdeling, bij verpleeghuis Krönnenzommer in Hellendoorn, is plek voor vijftien mensen. "Het voordeel is: we willen niet meer dat alle onze Twentse zorginstellingen op slot hoeven. We kunnen een stukje maatwerk leven", vertelt bestuurder Willie Belshof van TriviumMeulenbeltZorg.

"Je hebt bewoners die gewoon corona krijgen die je niet op de kamer kunt houden en moeilijk instrueerbaar zijn en die gaan naar die locatie toe", legt Belshof uit. Het zullen vooral dementerend zijn die naar Krönnenzommer worden verplaatst. Ouderen die zelfstandig wonen en een eigen appartement hebben, hoeven in de meeste gevallen niet te verkassen. "Een patiënt gaat naar Hellendoorn als die op zijn woonplek onvoldoende geïsoleerd kan worden."

Specialiseren

Het opzetten van een afdeling met de grote zorgkoepels, zoals Carintreggeland, TriviumMeulenbeltzorg en Liberein, heeft als voordeel dat een gespecialiseerd zorgteam zich volledig kan richten op meerdere mensen met corona. In de afgelopen maanden moesten medewerkers voor één of twee met corona besmette patiënten beschermende kleding aan doen. Dat hoeft in zo'n samenwerkingsvorm niet meer.

Zekerheid dat de andere Twentse zorginstellingen openblijven door het invoeren van een speciale corona-afdeling is er niet. "Garanties geven is sowieso moeilijk", stelt Belshof. "Het streven is de lockdown tegen te houden en te voorkomen dat ze geen familie meer mogen zien."

Opschalen

Op de lockdown, van maart tot begin juni, kijkt de bestuurder niet graag terug. "Het is iets wat wij als Twentse zorginstellingen ook niet wilden, maar van bovenaf uit moesten voeren. Je moet er sowieso van leren dat dit iets is wat we niet willen."

In het geval van een snelle groei van het aantal besmettingen in verpleeghuizen, kan er worden opgeschaald. "We zitten regelmatig als Twentse bestuurders met elkaar om tafel. We kunnen snel opschalen. Dan komen er andere organisaties bij die ook weer bedden ter beschikking stellen." Dan worden bij andere verpleeghuizen afdelingen vrijgemaakt voor coronapatiënten.

IJsselland

In de regio IJsselland bestaan er op dit moment nog geen plannen. Wel wordt dit onderwerp in de komende weken besproken tijdens het regionaal overleg. Een woordvoerder van Solis uit Deventer laat weten dat er op het gebied van revalidatie al samengewerkt werd tijdens de vorige piek van de coronaperiode. Besmette revaliderende patiënten werden in hetzelfde verpleeghuis geplaatst, terwijl de mensen zonder ziekteverschijnselen naar een ander verpleeghuis werden gebracht.