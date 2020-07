Huisartsenstalker slaat opnieuw toe en zit weer vast

Een 56-jarige vrouw die meerdere keren is veroordeeld voor het telefonisch lastigvallen van huisartsenposten en het onnodig bellen van het alarmnummer 112, zit opnieuw vast. Ditmaal omdat ze de huisartsenpost in Hardenberg bleef bellen. Dat bleek vandaag bij een snelrechtzitting bij de rechtbank in Zwolle.

De vrouw die jarenlang in Rijssen woonde, maar onlangs via omzwervingen weer in Hengelo belandde, werd twee weken geleden na het zoveelste telefoontje opgepakt en zit vast.

Huisartsen onbereikbaar

Omdat huisartsen in Rijssen en Almelo telefonisch niet meer bereikbaar waren door haar vele gebel, stond ze vorig jaar terecht voor de rechtbank in Almelo. Bij de behandeling van die rechtszaak werd duidelijk dat de vrouw een traumatische jeugd had, waardoor ze meerdere persoonlijkheidsstoornissen opbouwde.

Afgezet bij B&B

Deskundigen gaven in april vorig jaar aan dat ze maar één oplossing zagen om de telefoonterreur te stoppen: een tbs met dwangverpleging. Zover kwam het niet, de vrouw werd uiteindelijk veroordeeld tot één jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Ze kwam op kerstavond vrij en werd door gevangenispersoneel bij een B&B in Hardenberg afgezet. Begin van dit jaar kwam de vrouw bij een zorginstelling in Hengelo te wonen.

Tbs

Daar ging het, zoals voorgaande keren, weer mis. Volgens de vrouw omdat ze haar hele leven al wordt tegengewerkt. Volgens hulpverleningsinstanties omdat ze altijd hulp weigert. Zo werd in 2006 een eerdere tbs door de kliniek in Rekken afgekapt, omdat de vrouw elke vorm van behandeling hardnekkig bleef weigeren.

Als het aan de officier van justitie ligt, gaat er wel een nieuwe tbs komen. Ze vroeg de rechter dan ook om de zaak uit te stellen voor nader onderzoek en deze door de meervoudige strafkamer te laten behandelen. De advocaat denkt dat de vrouw door haar traumatische jeugd meerdere persoonlijkheden heeft die tegen elkaar ingaan.

De vrouw blijft in ieder geval de komende negentig dagen nog vastzitten. Wanneer de rechtbank in Zwolle de zaak behandelt, is nog niet zeker.