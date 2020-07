Poppodium Hedon presenteert plannen voor 'coronaproof' evenement in Zwolse buitenlucht

Geen festival, maar een nieuw Zwols publieksevenement. Onder die noemer heeft het Zwolse poppodium Hedon een vergunning aangevraagd voor "Hedon presenteert Gerrits Tuin". Een nieuw evenement in de buitenlucht op een nieuwe plek in Zwolle met muziek, theater en kunst dat in augustus en september twaalf dagen lang te bezoeken is.

De organisatie heeft de vergunningsaanvraag de deur uit, maar moet alle zeilen bijzetten om het voor elkaar te krijgen. De veiligheidseisen waaraan het evenement in coronatijd moet voldoen, zijn namelijk streng.

Puzzelen

"De opzet is wel even puzzelen", zegt Serena Oosterloo, die namens poppodium Hedon in de organisatie zit. "We zijn druk in overleg met zowel de veiligheidsregio als de gemeente Zwolle over de opzet en de voorwaarden waaronder het evenement gehouden kan worden, het moet natuurlijk wel coronaproof."

Dat betekent onder meer dat de anderhalve meter afstand gegarandeerd moet zijn, zowel voor het publiek als voor de optredende artiesten.

"We kunnen 150 mensen tegelijk op het terrein toelaten, dat doen we in tijdsloten van drie keer drie uur per dag."

"Alle stoelen staan anderhalve meter uit elkaar, er zijn duidelijke looproutes en er mag tijdens concerten niet gedanst of gezongen worden. Het moet voor iedereen absoluut veilig zijn, dus de organisatie vergt in dat opzicht wel even wat extra denkwerk."

Strikte voorwaarden

Sinds 1 juli zijn de voorwaarden voor publieksevenementen in de open lucht door het kabinet versoepeld. Onder strikte voorwaarden kunnen er buiten weer evenementen met maximaal 250 bezoekers georganiseerd worden.

Het nieuwe Zwolse festival, dat in het laatste weekend van augustus en de eerste twee weekenden van september gehouden gaat worden, kan verspreid over de twaalf dagen in totaal zo'n vierduizend Zwolse bezoekers ontvangen.

"Toe aan wat reuring"

"We zijn blij dat het weer kan. De locatie van Gerrits Tuin is een mooi industrieel terrein met veel groen en is erg ruim van opzet. De eigenaar van het terrein, het bedrijf VanWonen, stelt het belangeloos aan ons beschikbaar en we kunnen er eigenlijk alles doen wat we graag willen. Dus dat is super. We hebben er zin in en ik denk dat de stad ook zwel weer toe is aan wat reuring", zegt Oosterloo.

Op de vraag of het evenement een mini-kopie van het door corona afgeblazen Zwolse stadsfestival gaat worden antwoord ze: "Het is een evenement dat door Hedon in de steigers wordt gezet, maar we zoeken zeker de samenwerking met andere organisaties in de stad."

"Hedon presenteert Gerrits Tuin" wordt een culturele mix van onder meer concerten, luistersessies, kunst-, theater- en kinderactiviteiten. Maar tegelijkertijd ook een plek om lekker in de buitenlucht te chillen onder het genot van een drankje. Welke artiesten optreden is nog niet bekend. "Het zullen bekende en minder bekende artiesten zijn, want we willen ook aanstormend talent graag een podium bieden", zegt Oosterloo.