Martha's zoektocht naar een woonwagenstandplaats nog niet voorbij: gemeente start nieuwe procedure

Inmiddels is Martha neergestreken in de dure villawijk Kevelhammerhoek. "Het is net ma Flodder hier", zegt ze lachend. Het is haar derde locatie sinds ze besloot uit protest met haar camper rond te trekken. "Net zolang tot ik een eigen standplaats heb."

Slappe hap

Maar ze is niet tevreden met de woorden van de wethouder. "Het is een slappe hap. Maar ik hou hem aan zijn woord. Tot die tijd blijf ik rondtrekken."

In de ruime week dat ze aan het rondtrekken is, zegt Wolters een andere mens te zijn geworden. "Mijn man en zoon zien me elke dag weer lachen. Die geef ik niet meer weg."

Schipperen

De gemeente kan haar deze vorm van demonstratie niet verbieden. "Het is een spanningsveld", legt Van Zwanenburg uit. "Het is schipperen tussen wat zij wil, demonstreren, en hoe je daar het beste inhoud aan kunt geven. Want demonstreren mag natuurlijk iedereen, dat is een recht."

Verdraaid

De wethouder wil daarom opnieuw met Martha in gesprek. "Nu moet ze na drie dagen van plek wisselen, maar op termijn willen we daar ook een andere oplossing voor bedenken."

Daar staat Martha welwillend tegenover. "Ik wil altijd in gesprek blijven. Maar dan wel een eerlijk gesprek. En niet dat later de boel verdraaid wordt."