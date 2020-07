Bökkers-gitarist Erik Neimeijer komt met artistieke shirts

Het was tattoo-artiest Gert Jan Aaltink uit Nijverdal die het idee lanceerde, zo vertelt Neimeijer. De twee waren elkaar ooit tijdens een fanclubdag van Neimeijers band Bökkers tegen het lijf gelopen toen dit evenement werd gehouden in de Cult Art Tattoo Shop van Aaltink. Daarop zijn beiden contact blijven houden.



Aaltink is gecharmeerd van de doeken van Neimeijer en stelde dit voorjaar voor om ze af te drukken op t-shirts. Om deze vervolgens in gelimiteerde oplage op de markt te brengen. Voorwaarde was dat het een exclusief shirt moest worden. "Dus zeker geen massaproductie", aldus Neimeijer.

'Heel erg fraai'

Het is Aaltink die de shirts ontwerpt. Daarvoor kan hij putten uit de schilderijencollectie van Neimeijer. "Het zijn stuk voor stuk unieke shirts. De klant kan vooraf een maat en ontwerpsuggestie doorgeven en Gert Jan gaat er dan mee aan de slag."

"En het is niet zo dat we zomaar een schilderij afdrukken. Gert Jan pakt bijvoorbeeld een deel van het schilderij. Of maakt een combinatie van twee doeken. Dat doet hij echt heel erg fraai."

Geen steriele kunst

Het werk van Neimeijer doet ietwat Mexicaans aan. "Haha, ja, dat kan wel kloppen. Ik ben gek van de Caraïben. Noem het maar escapisme: vluchten voor de werkelijkheid. Weg van hier, op zoek naar warmere oorden. Ik denk dat iedereen zich daar wel wat bij kan voorstellen."

Neimeijer is blij met zijn eigen kledinglijn. "Dat schilderkunst steriel aan de muur van een museum moet hangen, vind ik een achterhaald idee. Mijn schilderijen zijn juist bedoeld voor in het echte leven en uitermate geschikt voor op mode, auto’s en muren."

Drukker dan ooit

Voor Neimeijer komen de shirts op een geschikt moment. Want hij verwacht niet dat er van muziek maken nog veel terecht komt de eerstvolgende tijd. "Eerlijk gezegd verwacht ik dat het dit jaar niets meer wordt. We willen heel graag het podium op, maar met Bökkers gaan we alleen optreden voor grote zalen met enthousiaste mensen. Huiskamerconcerten en dergelijke hebben we geen zin in. Maar goed, ook dit schilderen moet natuurlijk wel allemaal gebeuren. Haha, we werken momenteel zelfs harder dan ooit."

Voor meer informatie: www.scumclothing.nl of via de Sunny Side Art Shop in Nijverdal.