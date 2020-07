FC Twente-directeur Van der Kraan koestert terugkeer fans in stadion: "Er het beste van maken"

"Ik ben erg blij dat we eindelijk weer in het stadion kunnen voetballen. Volgens mij is het nog nooit voorgekomen dat hier zes maanden niet is gevoetbald", zegt Van der Kraan. Een abc'tje was de openbare oefensessie niet voor de Enschedese club, want er waren veel restricties, zoals een gezondheidscheck en het reinigen van handen bij aankomst. Daarnaast dienden bezoekers de anderhalve meter afstand in acht te nemen.

Bijna ondoenlijk

"We hebben vanochtend alles doorgenomen waar we rekening mee moesten houden. Dat is bijna niet te doen. Ik heb tegen onze mensen gezegd: het is bijna ondoenlijk wat er aan jullie wordt gevraagd. Laten we er het beste van maken. Het zijn zoveel dingen. Wie laat je wel het stadion in? En wie niet? Er kunnen bij wedstrijden maar 8.000 mensen binnenkomen. Dan denk ik aan seizoenkaarthouders, sponsors, vrijwilligers, jeugdleden, familie van de spelers... Ze kunnen er niet allemaal in."

Teleurstelling

De teleurstelling zal groots zonder onder aanhangers van FC Twente. "We proberen daar op een zo'n goed mogelijke manier mee om te gaan. Daarbij willen we helder en duidelijk zijn", stelt Van der Kraan. "Hoe we het in de competitie gaan doen, weet ik nog niet. We hebben drie wedstrijden die we hier thuis spelen en die we als oefenwedstrijden willen gebruiken. Daarbij gaan we proberen die 8.000 kaarten aan de man te brengen."

Praktijk

Hoe dat er in de praktijk uitziet? "Er wordt gewerkt met indelingen van mensen die kunnen komen. Zo kan iedereen in ieder geval één van de drie wedstrijden bezoeken. Voor de oefenduels is een indeling gemaakt op basis van vakken. Of dat de manier wordt waarop we het ook bij de competitiewedstrijden gaan doen, weet ik nog niet. Het is afwachten of dat werkt. Daarna wordt het waar nodig bijgesteld en voor de eerste competitiewedstrijd moet het in orde zijn."

Koesteren

Ondanks dat de huidige situatie allesbehalve rendabel is voor FC Twente, is Van der Kraan blij dat de poorten van het stadion weer deels open mogen. "Laten we koesteren wat we hebben. Een maand of twee geleden mochten er nog niet eens publiek naar binnen. Nu een derde. We nemen stapjes, misschien zitten we over een paar maanden dan wel vol", besluit hij hoopvol.