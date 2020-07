Wout Brama wil weer belangrijk zijn voor FC Twente: "Hoop dat ik nu de kans krijg"

"Elke club heeft er aan het begin van het seizoen heel veel zin in, maar we moeten zien hoe we er straks voorstaan. Er moet nog veel gebeuren. Ik heb er wel vertrouwen in", zegt Brama na afloop van de openbare oefensessie, die werd bijgewoond door duizend supporters.

Nederlandse taal

Vooral de communicatie lijkt een stuk eenvoudiger dan vorig seizoen, toen FC Twente veel buitenlanders onder contract had. Volgens Brama was er echter geen sprake van een taalbarrière.

"Ik kon met al die jongens prima overweg en ben altijd wel aanwezig. Het is niet zo dat ik nu meer praat dan daarvoor. Er wordt meer Nederlands gesproken, maar dat is logisch, want er zijn meer Nederlanders. Giorgi Aburjania en Julio Pleguezuelo zijn de enigen die geen Nederlands spreken. Dat is veel minder dan vorig jaar."

Kwaliteitsinjectie

Wellicht dat er toch nog wat verandert aan de culturele samenstelling van FC Twente, want technisch directeur Jan Streuer is nog niet uitgeshopt.

Gelukkig maar, want ook Brama ziet dat een kwaliteitsinjectie wenselijk is. "Er moet nog wel wat bij, dat is wel duidelijk. Ik ben er in ieder geval klaar voor. Maar dat ben ik al heel lang, ik hoop dat ik nu de kans krijg", aldus Brama.