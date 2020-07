De goudprijs was nog nooit zo hoog: "En goud wordt alleen maar meer waard"

"Laatst kwam een mevrouw met wat oude guldens in een plastic zakje binnen. Dat bleken gouden tientjes te zijn die bij elkaar tienduizenden euro's waard waren."

Ook deze dag lopen steeds mensen binnen in de zaak van Kienhorst. Naast het kantoor in Deventer heeft hij ook nog filialen in Hengelo, Oldenzaal en Apeldoorn. "Zojuist nog iemand met een simpele doorsnee ring en wat andere sieraden. Die waren ook weer rond de duizend euro waard."

Economisch slecht

De goudprijs is op dit moment zo hoog omdat het door de coronapandemie economisch gezien slecht gaat. Dat betekent volgens Kienhuis dat geld minder waard is.

"Je krijgt weinig rente en de geldmarkt is instabiel, dan stappen veel beleggers over op edelmetalen zoals goud. Hierna stappen mensen vaak over op zilver, dus ook die prijs zal nog stijgen."

Inschatten hoeveel een gouden sieraad waard is, is meer dan goed kijken en wegen. "Een sieraad heeft vaak een stempel waaraan je kan zien hoeveel goud het bevat, maar die is vaak door slijtage slecht leesbaar of helemaal verdwenen.

"Ik zet nu op een speciale steen een streep met de ring en dan kan ik met vloeistoffen kijken hoeveel karaat goud een sieraad is. Hoe meer karaat, hoe meer goud er in een ring zit."

Nog meer waard

Standaard in Nederland is 14 karaat goud, dat betekent dat bijna zestig procent van een sieraad uit goud bestaat. "In Italië hebben ze veel 18 karaat goud en in bijvoorbeeld Turkije veel 22 of 24 karaat. Dat is meer dan negentig procent goud, dan is het materiaal wel zacht en kwetsbaar."

Ondanks de recordprijs die goud nu opbrengt, denkt Kienhuis niet dat het hierbij blijft. "Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ik denk dat de prijs nog wel verder zal stijgen. Zeker als er nog een tweede coronagolf komt, want dat is slecht voor de economie."