Wat vind jij: Na een verblijf in het buitenland blijf ik veertien dagen in quarantaine

Barcelona, Antwerpen en Kroatië - dat zijn een paar van de gebieden waar nu code oranje is afgegeven vanwege het coronavirus. De besmettingen nemen daar dusdanig toe dat de Nederlandse overheid mensen afraadt om naar die gebieden te reizen. Ook adviseert de overheid mensen uit voorzorg veertien dagen in quarantaine te gaan na een verblijf in een risicogebied. Zou jij dat doen?

Want dat is de moeilijkheid in deze kwestie: de thuisquarantaine is niet verplicht. Het is slechts een advies. En als je bij vertrek al weet dat je naar een risicogebied gaat, dan bestaat de kans dat je vakantiedagen moet opnemen voor de quarantaine. Dat maakt het niet erg aanlokkelijk om te doen.

Voor deze stelling vragen we je om na te gaan wat jij in deze situatie zou doen. Zou jij het advies opvolgen of zou je het in de wind slaan? Stem op de stelling en reageer: hieronder of of Facebook.

Lukt het stemmen niet? Klik dan hier.