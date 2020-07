'Bezoekersaantal attractiepark Slagharen naar beneden om veiligheid te garanderen'

Het is druk in Slagharen (Foto: RTV Oost)

Het is druk in Slagharen (Foto: RTV Oost)

Het is elke dag volle bak in Slagharen. De Nederlandse bevolking trekt niet massaal over de Route du Soleil naar de Zuid Franse Riviera of een andere toeristische bestemming maar blijft veelvuldig in Nederland. Dit merkt ook Attractie- & Vakantiepark Slagharen. Op 29 mei opende het park uiteindelijk twee maanden later dan gehoopt haar deuren en sindsdien is de camping en het vakantiepark goed bezet.

Blij met vertrouwen

Slagharen kijkt positief terug op de eerste maanden nadat het park onder voorwaarden weer open mocht en is blij dat het vertrouwen in het park overeind is gebleven.

“Het vertrouwen in ons park geeft de burger moed. Er is door de medewerkers heel hard gewerkt om de deuren te openen en samen met de collegaparken en de lokale overheid is er goed samengewerkt om alles gereed te maken en een veilig dagje uit te garanderen”, legt algemeen directeur Dave Storm uit.

Dagelijks bijleren

Het vakantiepark is de gehele zomer goed geboekt en ook de dagelijkse bezoekersaantallen lopen op. “Het is duidelijk te merken dat de vakanties zijn begonnen en dagelijks leren we dan ook bij", stelt Storm. "Niemand is opgeleid om te ondernemen in de Corona tijd en we stellen dagelijks onze operatie bij."

Deze week werd duidelijk dat het aantal bezoekers aan Slagharen flink is toegenomen. "Om een veilig dagje uit in de toekomst te blijven garanderen hebben wij besloten om de bezoekersaantallen naar beneden bij te stellen, aldus Storm. “Het blijft van belang om dagelijks te blijven schakelen en verbeteringen toe te passen”.

Meer op outdoor gericht

Verbeteringen of eerder verruimingen worden ook steeds meer toegepast en dan vooral in het entertainmentaanbod. Vorige week introduceerde Slagharen de zomeravonden. Voorheen werden vooral indooractiviteiten georganiseerd maar het park richt steeds meer op outdoor activiteiten.

Tjdens de zomeravonden is een deel van de attracties langer open is en voor de gasten is er een barbecue met live dj. Op vrijdag staat er de komende 4 weken een bekende artiest op de planning, zoals Wolter Kroes en de Vengaboys..

Op de vraag of het makkelijk is om zo een eerste seizoen te starten antwoordt de in september aangestelde directeur; “Nee zeker niet, maar een mooie uitdaging is het wel en laten we met zijn allen hopen dat we gezond blijven en een beetje op elkaar blijven passen”.