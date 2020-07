Organisatie Stöppelhaene roept mensen op het feestje in kleine kring te vieren

Dit jaar geen Stöppelhaene, niet schouder aan schouder op het Stöppelveld, geen oogstcorso, bingo, cabaretavond, oogst dankmis of bloazersfestival. Toch wil Stichting Stöppelhaene in deze coronatijd het oogstfeest niet zomaar voorbij laten gaan en roept daarom de Raaltenaar op om zelf de haan op 29 augustus te laten kraaien met de speciale ‘Stöppelbox’.

"Stöppelhaene is een feest dat we met z’n allen vieren", zegt voorzitter Paul Wittenhorst. "Van oorsprong een oogstfeest om het einde van het oogstseizoen en het binnenhalen van de oogst te vieren. Ondertussen uitgegroeid tot een mooi feest waar jong en oud een jaar lang naar uitkijkt."

Feest van verbinding

Uiteraard wordt er ook dit jaar geoogst, maar kan dat niet als vanouds gevierd worden. Samen met de vele vrijwilligers willen het bestuur van het evenement toch graag het Stöppelhaene-gevoel in Raalte laten leven. "Het is een feest van verbinding en gezelligheid en dat kunnen we in deze tijd erg goed gebruiken’.

Hoe kan Raalte de haan laten kraaien? Het bestuur en de vrijwilligers van Stichting Stöppelhaene roepen iedereen op om het Sallands Oogstfeest te gaan vieren op 29 augustus. Samen, maar op 1,5 meter afstand. Met vrienden, familie, buren, in de tuin of in de buurt. "Hoe mooi is het als iedereen de tuin gaat versieren en de Stöppelhaenevlag uithangt. Samen gaan we deze bijzondere Stöppelhaene beleven", aldus Paul Wittenhorst.

Als aanjager voor het organiseren van een eigen feestje is een speciale ‘Stöppelbox’ gemaakt. Met de kan een feestje thuis, bij vrienden, in de straat of in de wijk gevierd worden.