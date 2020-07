Vanwege hittestress onder vee wil Wakker Dier nationaal hitteplan voor dieren

Volgens een schatting van de dierenbelangenorganisatie hadden in heel Nederland in 2020 tot nu toe 110 miljoen dieren last van hittestress. Wakker Dier houdt het aantal dagen bij waarop dieren in de vee-industrie hittestress kunnen krijgen. Er wordt gesproken van hittestress als de temperatuur 25 graden of hoger is.

11,5 miljoen dieren

In Overijssel hadden dit jaar waarschijnlijk 11,5 miljoen dieren last van warmte, vermoedt Wakker Dier. Die schatting doet het op basis van het aantal stallen en gegevens die over die verblijven beschikbaar zijn.

Maar dat aantal wordt in twijfel getrokken. "De stallen worden steeds beter gebouwd, koeien worden bewust op bepaalde tijden naar buiten of binnen gebracht, er wordt gesproeid en er worden ventilatoren geplaatst. Daar houdt Wakker Dier geen rekening mee", legt Gerben Dekker van LTO Noord uit.

Wettelijk vastleggen

Wakker Dier wil graag dat minister Schouten regels vastlegt waaraan boeren zich op warme dagen moeten houden. "Hittestress onder vee is gewoon een probleem. Er zijn dieren die eronder lijden of er zelfs aan bezwijken", vertelt Martijn Lodewijkx van de dierenbelangenorganisatie. "Daarom moeten er regels van bovenaf komen. Zonder die druk gebeurt er te weinig."

LTO ontkent niet dat vee op warme dagen te maken krijgt met hittestress. "Er wordt een beetje door Wakker Dier geframed. Als het buiten veertig graden is, hebben de dieren daar natuurlijk last van. Net als de mens. Maar we doen er zoveel mogelijk aan om de situatie voor de dieren zo aangenaam mogelijk te maken."

Tips uitwisselen

"De reactie van LTO spreekt boekdelen. Zij zien het probleem niet", beweert Lodewijkx. Die bewering wordt stellig ontkend door Dekker. "De afgelopen twee jaren waren natuurlijk extreem warm. Als LTO vragen wij onze leden wat zij aan de hitte in de stallen doen en wat daadwerkelijk werkt. Die tips delen we onderling."

Toch vindt Lodewijkx dat niet genoeg en blijft hij bij zijn standpunt. "Dieren moeten worden gevrijwaard van hittestress en dat moet in de wet worden vastgelegd."

Presentator Martin Steenbeeke gaat vanmiddag om half zes in het radioprogramma Afslag Oost in gesprek met stichting Wakker Dier en LTO Noord over deze kwestie.