Veiligheidsregio IJsselland zit niet op lokale mondkapjesplicht te wachten

Kunnen mondkapjes wel of niet bijdragen aan het indammen van het coronavirus? Het is een vraagstuk waar de meningen nationaal én internationaal nogal over uiteenlopen. Ook gisteren bij het veiligheidsberaad, waar de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's aanschuiven, bleek dat de burgemeesters in Nederland erg wisselend over zo'n maatregelen denken. Deventer burgemeester, en plaatsvervangend veiligheidsregiovoorzitter, Ron König is er duidelijk over. "Wij zitten er niet op te wachten."

Meneer König, u zegt dat de Veiligheidsregio IJsselland nog geen heil ziet in een mondkapjesplicht. Waarom?

Het RIVM is heel helder over het gebruik van mondkapjes: medisch gezien helpt het niet. Maar over het gedragscomponent van de kapjes weten we niet veel. Worden mensen alerter? Houden ze meer afstand? Daar lopen de meningen over uiteen. Daarom willen burgemeesters in gebieden met uitbraken toch met lokale maatregelen experimenteren.

Daar is in IJsselland geen aanleiding voor?

Nee, het aantal besmettingen in onze regio is relatief laag. Dus dan kunnen mondkapjes niet bijdragen aan het terugdringen van de besmettingen. Bovendien vinden de meeste besmettingen thuis plaats, bijvoorbeeld tijdens feestjes. En daar kunnen we niet handhaven.

Het aantal coronabesmettingen loopt toch weer op.

We zijn extra alert en maken ons zorgen. Ik denk dat niemand op een tweede coronagolf zit te wachten. Het reproductiecijfer zit weer boven de één, dus de epidemie verspreidt zich weer. Weliswaar in kleinere aantallen, maar het gaat de verkeerde kant op. Daarom roep ik de mensen ook op om zich aan de coronamaatregelen te houden.

Reproductiecijfer Het reproductiecijfer of -getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt. Als dat één is, wil dat zeggen dat iedere coronapatiënt gemiddeld één ander persoon besmet. Als dat drie is, besmet iedere patiënt gemiddeld drie anderen. Om de situatie beheersbaar te houden, probeert de overheid het reproductiegetal onder de één te houden.

Bij de eerste training van Go Ahead Eagles is voor het publiek een mondkapje wel verplicht. Hoe zit dat?

Bij evenementen kunnen organisaties aanvullende maatregelen treffen, zoals dus het verplicht dragen van een mondkapje. Maar die maatregelen zijn nooit in plaats van de anderhalvemeterregel.