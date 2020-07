Opnieuw dreigt modeketen uit Overijssels straatbeeld te verdwijnen: betalingsuitsel voor Miss Etam

In Overijssel zijn acht vestigingen van Miss Etam, waaronder twee in Zwolle. Ook in Almelo, Deventer, Enschede, Hardenberg, Hengelo en Rijssen is een winkel gevestigd.

FNG had al voor de coronacrisis problemen. Pogingen om extra geld te krijgen van de banken zijn mislukt. In 2015 ging de onderneming ook al eens kopje onder. Destijds was een doorstart mogelijk.

Bij het bedrijf werken in totaal 3000 mensen, voornamelijk in Nederland en België. Onder FNG vallen meerdere kledingwinkels, zoals Promiss en Steps. In januari werd al duidelijk dat Promiss de deuren zou sluiten en de meeste Steps-winkels ook dicht zouden gaan.

De afgelopen jaren gingen diverse ketens al failliet: onder andere V&D, Intertoys en Hier Mode.