GGD Twente zoekt dertig nieuwe coronatesters

Altijd al de ambitie gehad om coronatesten af te nemen? Bij GGD Twente zijn ze naarstig op zoek naar zo'n dertig extra coronatesters voor de zogenoemde drive-in teststraten. In het najaar wordt er namelijk een piek in het aantal testen verwacht.

GGD Twente opent 17 augustus een derde testlocatie in Almelo, naast de teststraten in Enschede en Goor. De tester neemt bij mensen met milde klachten de coronatest af, door middel van een swap in de neus en keel. Vervolgens moet dit nog geregistreerd worden.

Op dit moment kan GGD Twente nog garanderen dat, als je klachten hebt, je binnen 24 uur een test kunt laten afnemen. Richting het najaar is dat niet meer zo vanzelfsprekend.

"Verkoudheidsklachten zullen toenemen"

"We anticiperen op het griepseizoen", vertelt Liesbeth de Wit van de GGD Twente. "Zo'n griepseizoen is er elk jaar, het aantal mensen met verkoudheidsklachten zal dan toenemen. We verwachten dat het aantal mensen dat zich dan wil laten testen groter is dan nu."

Op dit moment komen op de huidige twee testlocaties 400 tot 500 mensen per dag langs voor een coronatest. "De verspreiding is op dit moment niet groot en het aantal besmettingen laag", aldus De Wit. "Van alle geteste personen in Twente blijkt 0,3 procent daadwerkelijk besmet."

Opschalen

De GGD begint nu met het werven van extra personeel, zodat de nieuwe testers de tijd hebben om ingewerkt te worden voordat het in het najaar drukker wordt. "We werken nu met dertig testers, dat worden er straks ongeveer zestig. We kunnen dan ook opschalen naar 1000 tot 1500 testen per dag, mocht dat nodig zijn."

Hoe het dit najaar gaat verlopen, blijft ook voor de GGD onvoorspelbaar. "Ieder jaar in het najaar zijn meer mensen ziek, dus we verwachten dat meer mensen zich laten testen. We weten niet of er dan meer besmettingen zullen zijn. Wel meer mensen met verkoudheidsklachten. Of er een tweede golf komt? We kunnen het niet voorspellen en we hopen het natuurlijk niet. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat, maar je weet het toch niet omdat het onvoorspelbaar is."

De GGD blijft benadrukken dat iedereen met klachten zich moet laten testen. Want volgens de GGD zijn alleen op die manier kleine clusters met besmette personen snel in kaart te brengen en is een besmettingshaard snel de kop in te drukken.