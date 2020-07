Brandbrief Twentse gemeenten: controleer bewindvoerders strenger

De gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo dringen in een brandbrief bij de rechtbank aan op strengere controles op bewindvoerders. Aanleiding vormt het bericht vorige week dat de ontslagen commerciële bewindvoerder Belana bezig lijkt aan een doorstart. Eerder waren er ook al problemen rond het bureau AproPlus. De drie Twentse gemeenten willen niet alleen scherpere controles omdat ze er zelf financieel ook bij in schieten, maar vooral ook met het oog op het welzijn van de eigen inwoners.

RTV Oost meldde vorige week dat bewindvoerder Belana Bewind & Inkomensbeheer uit Enschede mogelijk een doorstart maakt. Nadat het bureau vorig jaar mei door de kantonrechter in Almelo werd ontslagen wegens belangenverstrengeling zijn er plannen om onder een andere naam verder te gaan. Achter dit nieuwe bedrijf Altera gaat grotendeels dezelfde directie schuil.

Het ontslag van Belana vorig jaar volgde kort op de affaire rond AproPlus, een commerciële bewindvoerder die door de rechtbank Almelo was ontslagen omdat geld van armlastige cliënten zou zijn weggesluisd.

Tekst gaat verder onder kader

Wat doet een bewindvoerder?

Commerciële bewindvoerders behartigen de belangen van personen die dat om uiteenlopende redenen zelf niet kunnen. Daarbij gaat het om ondernemers en particulieren die in de financiële problemen zijn geraakt, maar bijvoorbeeld ook gehandicapten of mensen die verslavingsproblemen hebben.

De twee affaires vormden voor de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo aanleiding voor spoedberaad.

'Stevige brief'

Daarin is afgesproken om op korte termijn een 'stevige brief' naar de rechtbank Almelo te sturen. "Het is immers de rechtbank waar de verantwoordelijkheid ligt als het gaat om de kwaliteit van bewindvoerders, maar ook het toewijzen van cliënten aan deze bureaus", aldus de Enschedese wethouder Arjan Kampman. "We voelen het als gemeente echter als onze verantwoordelijkheid om een signaal af te geven richting de rechtbank."

Uitgebreide screening

Nieuwe bewindvoerders worden volgens de huidige protocollen vooraf uitgebreid onderzocht. Aanvragen moeten eerst worden ingediend bij het zogeheten Landelijk Kwaliteitsbureau CBM in Den Bosch. Daarna volgt een uitgebreide screening. Als het CBM groen licht geeft, volgt er nog een tweede kwaliteitstoets. Een professionele bewindvoerder moet namelijk eerst 'benoembaar' worden verklaard. Dat gebeurt uiteindelijk door de kantonrechter.



Kritisch beoordelen

De drie Twentse gemeenten gaan in hun brief een klemmend beroep op de kantonrechter doen om de aanvraag van Altera extra kritisch te beoordelen. "Nu blijkt dat dezelfde directrice, wier bewindvoerdersbedrijf eerder ontslagen werd, aan de slag wil met een nieuwe onderneming", aldus Kampman.

Financieel gedupeerd

Nadat AproPlus en Belana vorig jaar kort na elkaar werden ontslagen, moesten de tientallen cliënten bij andere bewindvoerders worden ondergebracht. Volgens wethouder Kampman moet dan opnieuw 'intekengeld' worden betaald. In het geval van Belana ging het om zeventig tot tachtig cliënten. "Je hebt het dan over 680 euro per cliënt. Geld dat gemeenten betalen uit de bijzondere bijstand. Gemeenschapsgeld dus."



Schade verhalen

Nadat de andere bewindvoerder, AproPlus, in de loop van vorig jaar failliet werd verklaard, heeft de gemeente Enschede zich intussen bij de curator gemeld en een claim ingediend. "Wij gaan deze schade op AproPlus verhalen."

Kwetsbare cliënten

Los van het financiële aspect speelt volgens wethouder Kampman nog een ander belangrijk aspect mee. Affaires rond bewindvoerders schaden volgens hem namelijk het vertrouwen in dergelijke commerciële bureaus. "Als ik voor mezelf spreek ben ik er zeer gevoelig voor wanneer iemand, die op z'n minst de schijn tegen heeft, misbruik lijkt te willen gaan maken van overheidsgeld. Zeker als dat ten koste gaat van de kwetsbaren in onze samenleving. Dan druk je bij mij op de rode knop. Als gemeenten hebben wij dan een verantwoordelijkheid richting onze burgers. Vandaar deze brief naar de rechtbank."

De brief is overigens nog niet geschreven. "Als je met drie colleges van B en W een brief wil schrijven, kan dat pas als je weer in vergadering bent. Ik verwacht dat het medio augustus wordt dat de brief de deur uit gaat. Als de drie colleges terug zijn van reces", aldus Kampman.

Reactie Belana

De directrice van Belana liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat ze niet in wil gaan op de vermeende doorstart van haar bewindvoerdersbedrijf onder de naam Altera. Overigens loopt er nog een hoger-beroepszaak van Belana tegen het ontslag door de kantonrechter. Dit appèl zou dit voorjaar dienen, maar is door corona opgeschort.