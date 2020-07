Sanderink verliest wrakingszaak tegen Almelose rechter

De Zwolse wrakingskamer vindt niet dat de Almelose kantonrechter Van Houten partijdig is. Volgens Sanderink is de rechter dat wel, omdat die in een eerdere rechtszaak sprak over de 'strijd' en 'oorlog' tussen hem en zijn ex, Brigitte van Egten.

'Oorlog'

Die 'oorlog', waar rechter Van Houten het over had, begon vorig jaar 3 april met een kort geding in Almelo tussen Sanderink en Van Egten. Daarin bleek dat Sanderink zijn ex verdacht van diefstal bij zijn bedrijf DSS in Goor, waar Van Egten directeur was. Daarnaast achtte hij haar verantwoordelijk voor de inval van de FIOD bij zijn bedrijf Strukton, in februari vorig jaar.

De twee hadden ruzie gekregen in november 2018 toen Sanderink zijn ex telefonisch verweet van hem te hebben gestolen. In die zitting in april bleek ook dat Sanderink een nieuwe vriendin had, de 'cybercharlatan' Rian van Rijbroek, en dat die het onderzoek zou hebben gedaan naar het functioneren van Van Egten.

Ruzies en rechtszaken

In de ruzies en rechtszaken die daarop volgden, stapten niet alleen veel getrouwen van Sanderink op, maar ontsloeg hij er ook veel. Onder hen bevond zich ook de collega-directeur van Brigitte van Egten, die Van Egten steunde in de 'oorlog'.

In een van de uitspraken veroordeelde rechter Van Houten Sanderink (in dit geval het bedrijf DSS waar Sanderink eigenaar van is) tot een transitievergoeding en een forse schadevergoeding aan collega-directeur Van der Heijden.

Administratie

In dat vonnis had rechter Van Houten begrip - 'in het licht van de omstandigheden' - voor de soms onhandige acties van Van der Heijden. Zo begreep de rechter dat Van der Heijden bijvoorbeeld de administratie een paar dagen had meegenomen:

"Gelet op de ontbrande en verhitte strijd tussen Sanderink en Van Egten, inmiddels landelijk nieuws, is voorstelbaar dat bij Van der Heijden de gedachte is opgekomen dat er wel eens met de boekhouding gemanipuleerd kon worden om de nog immer ongefundeerde fraude-aantijgingen handen en voeten te geven."

Loyaliteit

Ook over een door Van der Heijden uitgekeerde bonus aan Van Egten stelde Van Houten dat hij dat eigenlijk niet had moeten doen, maar: "Het past volledig bij de loyaliteit van Van der Heijden jegens Van Egten in haar gevecht met Sanderink."

"Van der Heijden had het bedrag niet moeten overmaken, maar in het licht van de omstandigheden van het geval levert dit onvoldoende grond op om een ontbinding te rechtvaardigen."

Iedereen tegen Sanderink

De partijdigheid die Sanderink in deze uitspraak ziet wordt dus niet gedeeld door de Zwolse wrakingskamer, en die zag ook ter zitting dat 'deze strijd een feit is'.

Want zoals vaker liet Sanderink op luide en emotionele toon weten dat iedereen tegen hem is: "De Nederlandse staat, de overheid, de rechter en vooral de media. Ik ben een net mens, vraag het maar aan de boeren in mijn omgeving", zo verklaarde Sanderink de wrakingskamer.

Schadevergoeding

De Almelose rechter Van Houten mag dus gaan oordelen over het arbeidsgeschil tussen Sanderink en Van Egten. Daarbij vraagt Sanderink onder meer of hij aanspraak kan maken op betaling van een schadevergoeding op grond van onrechtmatig bestuur en op terugbetaling van de - door Van der Heijden - aan Van Egten betaalde bonus.

Hoger beroep tegen een uitspraak van de wrakingskamer is niet mogelijk.