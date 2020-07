Ministerie en stichtingen gaan om tafel over berekeningen eiwitgehalte in veevoer (Foto: Wouter de Wilde)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de stichtingen Stikstofclaim en AgriFacts gaan samen opnieuw kijken naar de berekeningen voor het eiwitgehalte in het veevoer. Dat hebben de partijen vandaag afgesproken tijdens een kort geding. De stichtingen hadden dat aangespannen om inzage te krijgen in alle stukken die het ministerie voor de berekeningen heeft gebruikt.

Boeren maken zich al maanden druk om de maatregel die minister Schouten per 1 september wil doorvoeren. Doel is om de stikstofuitstoot te verlagen, zodat bijvoorbeeld bouwprojecten door kunnen gaan. Vorige week woensdag demonstreerden de boeren daarom in Bilthoven in de buurt van het RIVM.

Niet meer stukken beschikbaar

Tijdens de zitting bij de rechtbank in Den Haag voerde het ministerie aan dat het niet over meer stukken beschikt dan al aan de stichtingen was verstrekt. De stichtingen menen echter dat zij op basis van die documenten de berekeningen niet kunnen controleren. Op aandringen van de rechter gingen partijen op de gang in gesprek of het mogelijk was de berekeningen gezamenlijk na te lopen.

Na een schorsing lieten de partijen weten dat hiervoor op zo kort mogelijke termijn een gesprek gepland wordt. De vordering tot het verstrekken van alle documenten trokken de stichtingen daarop in.