Twentse Ilse helpt in haar vakantie coronavirus in Suriname te bestrijden

Al maanden staat zowel haar werk- als privé-leven in het teken van het coronavirus. Maar daar even afstand van nemen en rustig vakantie vieren, is voor Ilse Voortman van de GGD Twente geen optie. Sterker nog, ze heeft nog meer vrije dagen opgenomen om in Suriname te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

"Ik zag op LinkedIn een oproep voorbij komen dat er mensen werden gezocht om te helpen in Suriname. Dat wekte direct mijn interesse. Er is al een lange relatie met Nederland en daarnaast heb ik natuurlijk kennis die nu wereldwijd heel relevant is. Dus het voelt ook fijn om dat in te zetten in een land dat dit hard nodig heeft."



De Twentse richt zich in Suriname vooral op het zorgpersoneel. "In tijden van pandemie is het belangrijk om het personeel goed te beschermen. Zij mogen niet besmet raken. Als ze namelijk besmet raken, dan valt de zorg in elkaar. Dus de focus ligt nu eerst op het zorgpersoneel. Wat ik vooral doe, is het uitleggen hoe je veilig persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld een jas en hoe ga je om met een bril, handschoenen en een mondkapje. Maar ook hoe je moet desinfecteren, welke middelen je nodig hebt en hoe patiënten moeten worden geïsoleerd."





Hard nodig in Suriname

De hulp is in Suriname hard nodig, aangezien het aantal besmettingen nog steeds toeneemt. "Lange tijd was het aantal besmettingen laag en was het redelijk goed onder controle. Maar sinds eind juni zien we een toename van het aantal besmettingen. Het is een iets andere situatie dan in Nederland. Er wonen veel minder mensen en de mensen die er wonen, wonen dicht bij elkaar in Paramaribo."



Voortman blijft nog ongeveer twee weken in Suriname, voordat ze terug gaat naar Nederland. En direct weer naar het werk, is dan niet mogelijk. "Suriname is een 'oranje' land. Dus in verband met verspreiding van het coronavirus is het niet handig om gelijk weer naar het werk te gaan. Daarom ga ik eerst veertien dagen in quarantaine, maar gelukkig kan ik vanuit huis werken."