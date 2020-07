Veiligheidsregio IJsselland gaat scherper controleren op naleven coronaregels tijdens warm weekend

In de Veiligheidsregio IJsselland gaat komend weekend intensiever gecontroleerd worden op het naleven van de coronaregels. Hierbij wordt er onder meer gecontroleerd bij recreatiegebieden, offerfeesten en studie-introducties. Zoals burgemeester Ron König vanochtend al aangaf op Radio Oost komt een mondkapjesplicht er in IJsselland voorlopig niet.

In IJsselland zijn vooralsnog weinig nieuwe besmettingen met het coronavirus. Toch is de Veiligheidsregio waakzaam. Waarnemend voorzitter Rob Bats: "We verwachten dit weekend prachtig weer, en daarmee toenemende drukte in de verschillende recreatiegebieden. Dat vraagt van ons dat we ook daar meer controleren."

Offerfeesten

Ook de introducties voor opleidingen en offerfeesten worden intensief gecontroleerd. Bats: "Dit zijn gelegenheden waar veel mensen samenkomen en waarbij we het belangrijk vinden om extra te controleren. Hierbij ligt de nadruk op het handhaven van de anderhalve meter afstand."

De controles zijn bedoeld om mensen scherp te houden op het naleven van de regels: anderhalve meter afstand houden, thuisblijven en laten testen bij klachten en de hygiënemaatregelen. "Het gaat om bewustwording. We zullen mensen beboeten wanneer de situatie daarom vraagt, maar het heeft niet onze voorkeur. We hebben als samenleving laten zien dat we met en voor elkaar deze verantwoordelijkheid kunnen nemen, en ik vertrouw erop dat we dit ook blijven doen."